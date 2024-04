Lázárék megújítják a KRESZ-t

Széles körű szakmai, tudományos és társadalmi egyeztetés keretében megkezdi a KRESZ megújítását Lázár János minisztériuma, írja közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium.

photo_camera Gyalogosoknak is zárva Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Lázár János már tavaly júliusban arról beszélt, hogy a közlekedési szabályokat felsoroló jogszabályt át kell alakítani, mert több évtizedes, és azóta „sokkal többen vannak az utakon”. A 444 által megkérdezett szakemberek szerint is logikus a lépés, egyben szükséges is, ugyanakkor nem a KRESZ-szel van az igazi baj, hanem azzal, hogy az emberek nem tartják be.

Az ÉKM szerint az új közlekedési szabályrendszer kialakítása öt fő témakörben zajlik: a KRESZ-ben foglalt magatartási szabályokon túl a humán tényezőt, a szankciórendszert, az infrastruktúrát és a járműműszaki feltételrendszert érintő jogszabályokat is felülvizsgálják.

Azt írják, az elmúlt másfél évben több mint félszáz közigazgatási, szakmai, érdekképviseleti, tudományos és civil szervezet bevonásával mérték fel a közúti közlekedésben részt vevők elvárásait, gyűjtötték össze a javaslatokat, valamint azonosították a főbb problémákat.

photo_camera Lázár János januári sajtótájákoztatóján Fotó: Bankó Gábor/444

„A szakmai és tudományos munka, valamint a társadalmi egyeztetés a több ponton javításra szoruló, bonyolult és idejét múlt szabályrendszer mellett az oktatási, képzési területen, a szabályok betartásában és betartatásában, a közlekedési infrastruktúra sokszor helyi szinten nem egységes kialakításában, valamint a közlekedésben részt vevő járművek műszaki paramétereire vonatkozó követelményekben, és a közlekedésben megjelenő új technológiák, eszközök kezelésében is beavatkozási területeket azonosított”.

Lázár János építési és közlekedési miniszter a belügy-, a Miniszterelnökséget vezető, a kultúráért és innovációért felelős, az igazságügyi, valamint a közigazgatási és területfejlesztési miniszter bevonásával 2025. március 31-ig tesz javaslatokat az új szabályozás kialakítására.