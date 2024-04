Karsai Dánielt már gyomorszondával táplálják, beszélni is alig tud

A Lakoma címet adta annak a TikTokján bemutatott videónak Karsai Dániel, ahol újra bepillantást kaphatunk az ALS betegséggel küzdő férfi állapotának romlásába. Immár gyomorszondával táplálják, a felvételen is segítői a hasfalába épített csövön keresztül juttatják be az ételt a szervezetébe. Az is feltűnő, hogy már szinte lehetetlen kivenni Karsai szavait.

Alig két hete volt, hogy az alkotmányjogász hivatalosan is befejezte ügyvédi tevékenységét. Azt már korábban megmutatta, hogy a diagnózistól számított két év során hogy épült le a szervezete. Azt a videót nem sokkal azután tette közzé, hogy a 444-nek adott interjúban arról beszélt: „a reménytelenségben önmagában reményt tud adni, hogy van lehetőség méltósággal elmenni”. Néhány hónapja azonban még ülni, lassan ugyan, de járni és beszélni is tudott.

Az ALS betegséggel küzdő Karsai Dániel pert indított a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán, hogy így érje el, legalizálják az aktív eutanáziát Magyarországon. Ügye körül óriási társadalmi párbeszéd alakult ki, öccse, Karsai Péter népszavazási kezdeményezést is indított, ami elbukott az első körben a Nemzeti Választási Irodánál.