Szőnyeg alá söprik, évekig elhúzzák vagy visszadobják: több verzióval is számolnak a Balog Zoltánt feljelentő reformátusok

Ahogy azt mi is megírtuk, a Református Egyház tíz tagja feljelenti a bicskei kegyelmi ügyben is fontos szerepet játszó, az intézményben zajló szexuális abúzusokról szóló ombudsmani jelentésre korábban fittyet hányó Balog Zoltánt a Zsinati Bíróságon.

Egészen pontosan azt kérik, hogy Balogot egyházi bírósági eljárás útján távolítsák el püspöki pozíciójából az egyházi törvény több pontjának megsértése miatt. Mindezt arra hivatkozva állítják, hogy álláspontjuk szerint a kegyelmi ügyben sokszorosan érintett, de pozíciójához ragaszkodó püspök magatartása alkalmas az egyház hitéletének rombolására és az egyház, valamint a társadalom megbotránkoztatására.

Balog Zoltán a kegyelmi ügy kirobbanása után egy videóüzenetben elismerte ugyan, hogy szerepe volt a bicskei igazgatóhelyettesnek adott elnöki kegyelemben, de csak a zsinat vezetéséről mondott le, a püspökségről nem.

Kónya Levente református presbiter, a bíróságnak elküldött kérvény egyik aláírója az RTL-nek azt nyilatkozta:

„Szerintem egy püspök ellen ilyen ügy, az talán példátlan.” Kónya elmondása szerint több verzióval számolnak, hogy mi következik ezután. Szerinte az is lehet, hogy egyszerűen „szőnyeg alá söprik az ügyet”, de elképzelhető, hogy évekig húzzák, amíg Balog Zoltánnak lejár a püspöki megbízatása, valamint az sem kizárt, hogy formai okok miatt visszadobják a beadványt.

Az RTL megkeresésére sem a Református Egyház, sem Balog Zoltánt nem reagált.

Ahogy az ügyet robbantó cikkben írtuk: a bicskei gyermekotthon igazgatóhelyettese, Kónya Endre volt az, akinek tudomása volt róla, hogy Vásárhelyi János egykori igazgató több gyereket is molesztált az otthonban, és aki megírt egy hamis vallomást az egyik gyerek nevében ezzel a szöveggel: „én kitaláltam, hogy közösen kivertük a nemi szervem, és hogy ilyet más gyermekkel is csinált már. Az igazság az, hogy nem húzta le a nadrágom és nem fogta meg és nem verte ki”. A bűnsegéd ezt a hamis vallomást a saját irodájában, a pedofil igazgató jelenlétében akarta aláíratni az érintett gyerekkel, ezért három év négy hónap börtönre ítélték első és másodfokon is.

Kónya kegyelmét köztársasági elnöki tanácsadóként Balog Zoltán is támogatta, sőt.

Az egykori igazgatóhelyettes „régi ismerőseként” találkozott, beszélgetett és imádkozott az akkor már házi őrizetben lévő Kónyával és feleségével - ezután döntött úgy, hogy támogatni fogja a férfi kegyelmi kérvényét. (Azóta sem világos, Kónya hogyan mehetett el Baloghoz, miközben házi őrizetben volt, és elvileg nem hagyhatta el az otthonát.)

A kegyelmi botrány emlékezetes fejezete volt, amikor huszonnégy református lelkész és egyháztag a Válasz Online-on publikált nyílt levélben szólította fel a püspöki tisztségéről való lemondásra Balogot, majd egy rakás református értelmiségi csatlakozott hozzájuk. A nyílt levelet azóta legalább százharminc további református írta alá, köztük lelkészek, teológusok, és olyan nagyközönség előtt is ismert nevek, mint Szabó T. Anna költő, író, Petschnig Mária Zita és Bod Péter Ákos közgazdászok, Papp István és Turbucz Dávid történészek.

Ebben a cikkben összeszedtük, hogy Balog minisztersége és püspöksége alatt melyek voltak azok az intézkedések, nyilatkozatok, amik nehezen férnek össze az egyháza által elvileg elvárt emberszeretettel, szolidaritással és az elesettek védelmével. Arról, hogy lemondása mit jelentett - és mit nem jelentett -, itt írtunk.