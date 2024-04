Felkészülés a zsinatra: Balog lemondását követelő táblát adtak a Kálvin-szobor kezébe

Április 24-25-én tartja szokásos tavaszi zsinatát a Magyarországi Református Egyház, a kegyelmi ügy, illetve azon belül is a zsinati elnöki pozíciójáról lemondó Balog Zoltán miatt várhatóan feszült légkörben.

Balog ugyanis püspöki pozíciójáról nem mondott le, és bár - korábban elképzelhetetlen módon - 130 református lelkész, presbiter és egyháztag értelmiségi, valamint petíciózó hívek sokasága lemondásra szólította fel, az ügyre rálátó források szerint erőteljesen lobbizik is saját maga érdekében.

Ami nem mindenkit hat meg: múlt hét pénteken a zsinati bíróságon is feljelentették. Voltak, akik kiléptek az egyházból azért, mert püspök maradt, legalább két lelkész pedig nem veszi fel a fizetése egy részét, amíg le nem mond. A gazdagréti lelkész a szószéken prédikálta ki, hogy le kellene mondania.

A zsinaton kiderülhet, valójában mennyire széles körű ez a felháborodás és a Balog lemondása iránti igény.

Mindenesetre egy olvasónk által küldött fotók alapján vasárnap délután a budapesti Kálvin téren álló Kálvin-szoborra már felakasztotta valaki a sommás véleményét, amelyre azt írta:

„Balog Zoltán, a velejéig romlott, képmutató, pökhendi politikus lelkész nem maradhat püspök!”



photo_camera Fotó: Olvasónk

Ma reggeli cikkünkben azt is megírtuk: Balog Zolán bizalmas körben arról beszélt, hogy menteni próbált egy lelkészt, akit bilincsben akartak elvinni a rendőrök, illetve arról is, hogy a püspök beszédének kiszivárgott leirata szerint Kónya Endre kegyelmi kérvénye mögött is több református lelkész áll.