Miközben a bérlőket már kiebrudalják, a felszín alatti hulladékot csak jövő ősszel kezdik elvinni a mini-Dubaj területéről

A projektért felelős Építési és Közlekedési Minisztérium befejezte a Rákosrendezőn, a tervezett mini-Dubaj beruházás területén lévő hulladék felmérését. Azt mondják, „Budapest egyik legnagyobb illegális hulladéklerakójának felszámolása zajlik. A sok esetben komoly egészségkárosító hatással bíró hulladék elszállítása a környéken élők és minden budapesti érdeke”. Arra jutottak, hogy a felszíni hulladéklerakással érintett terület nagysága 126 425 négyzetméter (12,6 hektár), az illegálisan elhelyezett hulladékok teljes becsült mennyisége meghaladja a 190 000 köbmétert.

Mindezeket különféle biztonsági intézkedések mellett az év végéig el is szállítanák. Ugyanakkor azt egyelőre nem tudják, mekkora a felszín alatti szennyezettség mértéke. Annak mentesítésére alkalmas műszaki megoldás tervezése csak 2025 szeptemberére fejeződik be. Bármiféle építkezés pedig csak a kármentesítés befejezése után kezdődhet meg, tehát jó esetben is nagyjából 2026-ban. A helyzettel foglalkozó Népszava azt írja, a katasztrófavédelem még mindig nem tudja, mi miatt ütött ki tűz a hónap elején Rákosrendezőn, ahol jelentős mennyiségű – száz méter hosszú, húsz méter széles öt méter magasságú rakás – 10 ezer köbméter talpfa égett le rejtélyes körülmények között. „A tűzvizsgálati eljárás folyamatban van, így nem tudunk bővebb felvilágosítást adni a keletkezési okokról” – válaszolták a lap kérdésére.

photo_camera Rákosrendező, a mini-Dubaj elnevezésű projekt leendő helyszíne egyelőre szeméttel van borítva. Fotó: Németh Dániel/444

Rákosrendezőn akar a kormány 10 milliárd dolláros arab befektetéssel mini-Dubajt, saját szava járása szerint új millenniumi városrészt építeni. A legújabb hírek szerint itt húznák fel Európa legmagasabb felhőkarcolóját is. Lázár János közlése szerint Orbán Viktor adta ki az ukázt, hogy Andrássyék 19. század végi városfejlesztése után itt az idő egy „új millenniumi városközpontot” építeni - a miniszterelnök elvárása pedig, hogy „középszerű dolog nem épülhet”.

A területet és a tervezett beruházás eddig ismert részleteit ebben a cikkünkben mutattuk be.