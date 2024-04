Szijjártó Péter az OTP után éppen a Richterre hivatkozva blokkolja Ukrajna támogatását

Már 2 milliárd eurót blokkol a magyar kormány abból a közös EU-s forrásból, ami a tagállamok Ukrajnának juttatott fegyverszállítmányainak refinanszírozására szolgál, ezúttal az indok az, hogy az OTP mellett a Richtert is megtámadták az ukránok – írja a HVG.

Az Európai Békekeret EU-s költségvetésen kívüli, a tagállamok külön befizetéseiből működő eszköz. A lap azt írja, az EU úgy döntött, ebből a keretből visszafizetést kérhetnek azok a kormányok, amik a saját készleteik egy részét átadták Ukrajnának, a visszatérítés aránya kb. 60 százalék.

A tagállamok 500 millió eurónként növelték a befizetéseket, ami így elérte a 6 milliárd eurót, és a kifizetés engedélyezéséhez is szükség volt a tagállamok hozzájárulásához, de a 8. részlet kifizetését a magyar kormány azóta is blokkolja, és bár további részleteket is lehívnának a kormányok, a magyar vétó azokra is kiterjed.

Ezt megerősítette Szijjártó Péter is a külügyminiszterek luxemburgi ülésén, ahol hétfőn arról beszélt, hogy a fegyverszállítások stratégiája totális kudarcot vallott az utóbbi években (pedig a nyugati támogatás nélkül nem biztos, hogy Oroszország nem tudta volna elfoglalni még Kijevet is).

photo_camera Szijjártó Péter március 21-én Prágában. Fotó: STRINGER/Anadolu via AFP

„Mindaddig, amíg nem kapunk garanciákat az ukrán féltől arra, hogy befejezik, és nem kezdik újra az Ukrajnában aktív magyar vállalatokkal szembeni boszorkányüldözést, addig mi nem tudunk ilyen döntésekhez hozzájárulni” – mondta a külgazdasági és külügyminiszter.

A kormány egy éve azt kifogásolta, hogy Ukrajna a háború nemzetközi szponzorainak listáján szerepeltette az OTP-t. Az ukránok levették a listáról az OTP-t, pár napja pedig a listát is megszüntették, de a vétó marad, a magyar kormány arra vár, hogy az ukránok adjanak valamilyen garanciát arra, hogy ilyet többé nem csinálnak. Erre az ukránok nem válaszoltak, Szijjártó pedig az alaptalanul optimista kormányoknak azt üzente: „Mint a rúdugró, aki kétszer nem tudja átugrani az 5 méter 10-et, és harmadjára fölteteti 5,15-re. Hát miért várjuk a csodát?”

Szijjártó legújabban azzal jött, hogy az ukránok 14, a Richter által forgalmazott gyógyszernek vissza akarják vonni az engedélyét, amit semmi sem indokol. „A Richter semmiféle szabály ellen nem vétett Ukrajnában, és semmilyen módon nem sértett szankciós intézkedéseket” – mondta Szijjártó, aki szerint az oroszországi tevékenység sem ellentétes semmilyen jogszabállyal.

Így, bár elvileg van pénz megtéríteni a tagállamok költségeinek egy részét, gyakorlatilag nincs. Szijjártó szerint ettől még bárki annyit fegyvert vehet az ukránoknak, amennyit akar. (HVG)