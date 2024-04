Csehország külügyminisztere a 444-nek: „Nem nevezném a magyar kormányt a szövetségesünknek”

Orbán Viktor politikai céljaira használta fel a Visegrádi Négyeket, konzervatív projektje azonban elbukott.

A cseh társadalom nagy része kritikusan áll Orbán kormányához.

Európa biztonságára az orosz imperializmus jelenti a legnagyobb fenyegetést.

Oroszországtól a magyar politikusoknak is félniük kellene.

Interjú Jan Lipavskýval, a Cseh Köztársaság külügyminiszterével.

Petr Fiala cseh miniszterelnök a februári V4-csúcstalálkozó előtt azt mondta, nem öröm számára Orbán Viktorral és Robert Ficóval találkozni, mert számos kérdésben nem ért egyet velük. A V4-találkozókat viszont továbbra is szükségesnek tartja. Működhet még hatékonyan ez a szövetség?

A V4 nem szövetség, hanem vitafelület. Négy közép-európai állam együttműködése, amit 30 évvel ezelőtt olyan személyiségek indítottak el, mint Lech Walesa és Antall József. Ők nemcsak a gyakorlati együttműködés eszközeként tekintettek a V4-re, hanem olyan államok közösségeként is, amik ragaszkodnak bizonyos értékekhez. Elutasítják a nacionalizmust, az idegengyűlöletet és a helyi viszályokat. Szerintem most inkább ezekre az értékekre kellene összpontosítanunk, mert talán találhatunk közös álláspontot egyes gyakorlati kérdésekben, mint például a migrációs politika. Abban viszont minden bizonnyal összhang van közöttünk, hogy fontosnak tartjuk megérteni, mi a legnagyobb fenyegetés számunkra, és erről hogyan tudunk beszélni. Erre utalhatott Fiala miniszterelnök is.

A legutóbbi V4-csúcstalálkozó után arról cikkeztek, hogy Petr Fiala és Donald Tusk a megbeszélésen kiabálásig fajuló vitába keveredett Orbánnal Ukrajna EU-tagságával kapcsolatban. Igaz ez?

Nem voltam ott, ezért ezt nem tudom megerősíteni.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Szövetségesüknek tekintik a magyar kormányt?

A magyar kormányt nem nevezném a cseh kormány szövetségesének. De ez attól függ, mit értünk szövetséges alatt. Ha megnézzük, a NATO-ban minden partnert szövetségesnek hívunk. Mindenesetre törekszünk a korrekt kapcsolat kialakítására, és minden fontos kérdés megbeszélésére.

Azért kérdezem, mert Szijjártó Péter barátjának nevezte Szergej Lavrov orosz külügyminisztert. Bíznak annyira a magyar kormányban, hogy cseh államtitkokat vagy bizalmas NATO-információkat osszanak meg velük? Nem aggódnak, hogy Szijjártó ezeket esetleg átadja Lavrovnak?

Nem tudok róla, hogy bizalmi törés lenne a NATO-ban. Ugyanakkor minden állam a saját biztonságáért felelős. Én jelenleg az orosz imperializmust tartom az európai biztonság elleni legnagyobb fenyegetésnek. Ezt mindenhol elmondom, ma is elmondtam Szijjártó miniszter úrnak. Meg kell értenünk, hogy nem a NATO és az Európai Unió platformjain dől el minden biztonságpolitikai kérdés. Erre jó példa a cseh kormány kezdeményezése, amivel lőszert küld Ukrajnába. Az ad-hoc csoport 20 országa fektet pénzt abba, hogy lőszerrel segítse Ukrajnát, ami az orosz imperializmustól véd minket. A magyar kormány azért nem csatlakozott hozzánk, mert hosszú távú álláspontja szerint nem nyújt katonai segítséget Ukrajnának. A lőszerprogrammal kapcsolatos információkat csak a résztvevő országokkal osztjuk meg. Nehéz válaszolnom egy ilyen kérdésre, mert semmiből sem tudok következtetéseket levonni. A mintákban pedig nem szabad megbíznom.