Különálló reptéri vasutat építhetnek a kínaiak

Egy elkülönült, hálózatot nem alkotó, magasvasútként futó pályán, egyedi tarifás vasúti szolgáltatást javasoltak kínai befektetők a budapesti repülőtérre, írja az iho.hu saját információkra hivatkozva.

photo_camera Illusztráció: Bugrat Davit/Hemis via AFP

„Mind a »gyorsforgalmi út« teljes felújítása, mind pedig a gyorsvasúti kapcsolat kiépítése feltétlenül szükséges, és ez nem csak állami forrásból valósulhat meg, és ilyen jellegű tárgyalások zajlanak is. Százmilliárdos, több száz milliárdos beruházásokról van szó. Van olyan, amit piaci alapon is meg lehet csinálni, ez főleg a vasútra igaz” - mondta a legutóbbi kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter. Bár Gulyás nem beszélt kínaiakról, a lap szerint több minden utal az együttműködésre.

A reptér kötöttpályás kapcsolatának megteremtése az évek során többször is felmerült, tervek is születtek, de a mai napig nem valósult meg semmi. Cikkünkben mi is körbejártuk a több mint húsz éves tervezgetés történetét, melyet leginkább a keménydrogokról való leszokás ciklikus menetéhez tudunk hasonlítani.

A mostani tervek azonban viszonylag újak, bár a kínai segítség ötlete már az Orbán-kormány 2011-ben felmerült. A lap információ szerint a kínaiak a korábbi tapasztalatok alapján a magyar vasút rendszerével minél kevésbé érintkező projektben gondolkoznak.

„Vagyis egy elkülönült, hálózatot nem alkotó, jelentős részben betonlábakon, magasvasútként futó pályán, külön üzemeltetett, egyedi tarifás vasúti szolgáltatást javasolnak” – írja a lap, hozzátéve, hogy korábban egy kínai hitelkeret felhasználási lehetőségei között már felmerült hasonló elképzelés. Ehelyett akkor a Budapest-Kelebia vasútvonalra ment a pénz, amely a Budapest-Belgrád vasútvonal magyar szakasza – ez volt az a projekt, ahonnan a kínai kivitelezők rossz tapasztalatai származhattak.