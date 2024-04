Lemondott Humza Yousaf, Skócia első minisztere

Lemondott posztjáról Humza Yousaf, Skócia első minisztere - írja a BBC.



Már a múlt héten sejteni lehetett, hogy Yousaf fontolgatja a lemondását, miután kiléptette pártját, a Skót Nemzeti Pártot a Zöldekkel kötött koalíciós alkuból, elsősorban azért, mert az SNP-kormány nemrégiben visszavonta a Zöldekkel közösen kidolgozott hosszú távú környezetvédelmi cselekvési tervet.

Az első miniszter akkor kizárta, hogy a kormányon maradás érdekében egyezséget kössön az Alba Párttal, miközben ellene és a kormánya ellen is nyújtottak be bizalmatlansági indítványt.

photo_camera Humza Yousaf választási győzelmét ünnepli 2023. március 27-én.

Fotó: ANDY BUCHANAN/AFP

Lemondása után tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, most is úgy gondolja, hogy a párt és az ország szempontjából is helyes döntés volt a koalíció felmondása, és az elveit nem hajlandó elcserélni pusztán a hatalom megtartása érdekében. Szerinte akár meg is nyerhette volna a bizalmi szavazást egy kompromisszum megkötésével (vagyis az Alba Párttal való összebútorozással), de úgy döntött, inkább lemond tisztségéről.



Yousaf mindaddig pozíciójában marad, amíg a helyére nem találnak megfelelő vezetőt.

Humza Yousaf 2023 márciusában lett Skócia vezetője, miután megválasztották a tartományt kormányzó Skót Nemzeti Párt (SNP) élére, amivel automatikusan járt az első miniszteri poszt is. Yousaf Skócia első nem keresztény származású vezetője, de megválasztása annyiban nem számított különlegességnek, hogy Nagy-Britanniát hindu miniszterelnök (Rishi Sunak), Londont pedig muszlim polgármester (Sadiq Khan) vezeti - Yousaf most leköszönő beszédében mindkettőjüket méltatta. (Sőt, idén márciusban a walesi Vaughan Gething lett az első fekete miniszterelnök Európában.)



A Skót Nemzeti Párt az utóbbi másfél évben nincs túl jó formában, tavaly nyáron Nicola Sturgeon volt skót miniszterelnököt azután tartóztatták le, hogy kihallgatták, mivel a gyanú szerint a Skót Nemzeti Párt 600 000 font adományt költött el másra, mint amire kellett volna.