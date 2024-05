Náci karlendítés közben fotózkodtak páran a Mi Hazánk majálisán, Novák Előd szerint „a jogszabályok szerint belefér”

„Szerintem nem ez a legnagyobb dolog, hogy ki lendít kart, ki nem lendít kart. Nem foglalkozunk ezzel. Jól érezzük magunkat. Ha valaki egy kicsit felöntött a garatra, már-már polgárpukkasztó jelleggel ezt tartotta fontosnak megcsinálni, hát szíve joga” – ezt Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke mondta a Telexnek, miután a lap lefotózta, ahogy a Mi Hazánk Bikás parkban tartott majálisán páran náci karlendítés közben fotózkodtak.

Novák a Telex megkeresésére azt mondta, ő nem látott ilyen jelenetet. A kérdésre, hogy miután a párt a majálist családbarátként hirdette meg, szerinte egy ilyen karlendítés belefér-e, Novák Előd azt válaszolta: