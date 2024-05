Kormány-ellenzék 10:0 – a közszolgálatiság magasiskolája az MTI-ben

A legmagasabb szintű BBC-normákat is felülről, a sztratoszféra magasságából érintő közmédiában gazdag szép délutánt nekünk! Választási kampány van, már csak kevesebb, mint 48 óráig lehet polgármester- és képviselőjelölteket állítani a június 9-i önkormányzati választásra, míg az EP-listaállítás határideje pénteken már le is telt, bár volt, aki csak szombaton tudta meg, hogy a 20 300 valójában csak 19 900.

Ezekben a politikailag felfokozott időkben, amikor a kampányt ráadásul enyhén szóval is megfűszerezi a semmiből NER-ből Lépésrőllépésre Tégláróltéglára Messiás, akinek a pártja a legtöbb közvélemény-kutatás szerint mostanra minimum a harmadik politikai erő Magyarországon, a lassan másfél évtizede az egyetlen politikai erő országában, fokozott figyelmet érdemel a közmédia teljesítménye.

Pláne azok után, hogy szombaton a Nemzeti Választási Bizottság egyhangú határozatban mondta ki: ott azért már mégis csak túltolták a legszigorúbbnál is szigorúbban vett közmédihungarikumális alapelveiket, amikor a híradóban mondatták be fideszes politikusokkal a fideszes kampánymantrát. Azt a csakabékéjét, azt a csakafideszét neki, ki hitte volna, hogy ebből baj lesz? És akkor most tényleg fennakadunk álcivil Fidesz-propagandán vagy például a győri újság ötvenes éveket idéző személyi kultuszán?

Megnéztem hát, hogy ezen az amúgy hírekben nem túlságosan vastagon eleresztett napon hogyan teljesít a közmédia egyik, mondjuk úgy, zászlóshajója, a nemzeti hírügynökség, az MTI, a Magyar Távirati Iroda. Szombaton a cikkem megjelenéséig tíz, mondjuk úgy, politikailag releváns belföldi hírt adott ki (tehát nem olyat, hogy időjárás, balatoni vasúti menetrend, balesetek stb.). Hogyan oszlott meg ez a tíz a kormánypártok/kormány – semleges – ellenzéki skálán? Mutatom:

Azt persze nem állítom, hogy minden MTI-hír unalmas és érdektelen, csupán a politikai hatalomnak és a hatalmi elvárásoknak szóló megfelelési kényszerből fakad. Plusz természetesen közszolgálatiságból.

Mert hát hogy is ne lenne annyira érdekes Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos látogatása és beszéde a tűzoltónapon a lakiteleki Hungarikum Ligetben, hogy Nyitrai Zsolt miniszterelnök biztos: az önkéntes tűzoltók hétköznapi szuperhősök címmel előbb rövidhírt, majd normál hírt, továbbá fotót, egészen pontosan 3 fotót is ki kelljen adni róla? Hornung Ágnes államtitkár is kapott két fotót, miután anyák napi rendezvényen vett részt, továbbá egy hírt, miszerint Hornung Ágnes: a kormány kiszámíthatóságot nyújt a családoknak.

De miért is ne kerülne be a Fidesz kommunikációs igazgatójának videója Menczer Tamás: a baloldal soha nem folytatott magyarbarát külpolitikát címmel? És akkor nem is beszéltünk a Soltész Miklós: az összetartó nemzetek békességben élnek című, nagy horderejű bejelentéséről, ami szintén indokolt egy rövidhírt is. Szóval számos fontosabbnál fontosabb kijelentést tettek a kormány és a kormánypártok fontosabbnál fontosabb emberei, nem vitás.

Ha a híreken túl a sajtóközleményeket is nézzük, kissé már javított az ellenzék: négy darab közleményüket hozta le az MTI OS – hírt azonban ezek egyike sem ért. A DK a kaposvári fidelitasos elleni abuzálásról adott ki közleményt, valamint arról, hogy Magyar Péter hazudik, a Jobbik-Konzervatívok arról, hogy „Róna Péter június 9-én a választókkal együtt lemoshatja a gyalázatot”, a Mi Hazánk pedig három nap után megemlékezett saját idei majálisáról.

Ha viszont híreket keresünk, akkor egészen pénteken 18:06 percig kell visszamenni, amikor utoljára ellenzéki politikus be tudott kerülni az MTI cunamiszerűen áramló belpolitikai hírei közé. A győztes Karácsony Gergely, a főpolgármester a Karácsony Gergely: 300 milliárd forint fejlesztési forrás érkezik a fővároshoz című hírben ütötte át az MTI ingerküszöbét. Ez lényegében pontosan 24 órával ezelőtt történt. Ebben a 24 órában pedig így alakultak a belpolitikai megszólalók a kormánypártok/kormány – semleges – ellenzéki skálán (a semleges a választási bizottsággal kapcsolatos híreket jelenti):

Vagyis a kormánypárti politikusoknak átlagosan óránként jutott egy – benne két lapszemle is –, míg az ellenzéknek egy nap alatt egy. És akkor a teljes gyűjtés, szombat délutántól vissza péntek délutánig:

