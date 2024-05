Gulyás Gergely a kormányinfón szállt bele az újságírókba, bár azt nem árulta el, kinek kéne szégyenkeznie

A Kormányinfók történetében eddig még nem igazán volt olyan, hogy a miniszter és az újságírók közt személyeskedésig fajuljon egy szóváltás, ennek vetett véget a mai (amúgy nem túl izgalmas) sajtótájékoztató, ahol Gulyás Gergely bő két óra után ledobta a bicikliláncot.

link Forrás

A történet kicsit korábban kezdődött: mintegy 80 perccel a Kormányinfó kezdete után a mikrofont Breuer Péter kapta meg, aki a BreuerPress Heti TV című műsora nevében először is sértett hangon tudakolta Vitályos Esztertől, hogy hallott-e a BreuerPress, illetve a Heti TV nézettségéről avagy idézettségéről. Vitályos kicsit szabadkozva jegyezte meg, hogy adatokat nem tud, de ő azért szokta követni a műsorokat.

photo_camera Teljesen random kép a Heti TV nézettségéről: a 7 nappal ezelőtt feltöltött műsorok 23 megtekintéstől 3 ezer megtekintésig örvendezhetnek nézőiknek.



Miután Breuer szemrehányóan rápirított a szóvivőre, Vitályos még azt is megjegyezte, hogy ő nagyon szokott figyelni arra, hogy kiegyensúlyozottan szólítsa meg a Kormányinfóra beengedett újságírókat. Ez a privilégium se jár mindenkinek ugyebár, a független lapok közül több olyan is van, amelyet egyáltalán nem hívnak meg egy olyan sajtótájékoztatóra, amely arról szól, hogy a kormány mit miért tesz, és ahol valóban lehet egy hivatalban lévő minisztert kérdezni az ország ügyeiről - de ne kanyarodjunk el, vissza a Heti TV-hez!

Breuer tehát, miután kiméltatlankodta magát a késői felszólítás miatt, feltette a kérdéseit is, többek közt azt is, hogy a volt iráni elnök melyik magyar pártnak hozott pénzt most Iránból, amikor a repülőtéren VIP-ként és nagy csomagokkal érkezett meg. „Lehet, hogy készpénz volt, vagy talán cukorka a csomagjában? Melyik pártot illette meg a támogatás?” Ezen a ponton egyébként Gulyás Gergely ezzel az arckifejezéssel követte a kérdést:

Végül a szűkszavú „egyiket sem” választ préselte ki magából, ám Breuer sejtelmes hangon visszakérdezett: „Miniszter úr, ön ebben biztos?”

Ekkor azonban a háttérből lehet hallani, hogy egy újságíró azt kérdezi: „Bocsánat, ennek muszáj teret adni? Elnézést! Amikor korlátozott időnk van kérdezni…”

Valaki más meg hozzátette, hogy: „Amikor a kérdezők fele még hátravan és kettő óránk van kérdezni…”

Vitályos viszont gyorsan lekeverte a lázadozókat, Gulyás pedig csak annyit fűzött mindehhez: „Az újságírók közti szakmai vitákat ne itt folytassuk le.” A csörte itt egy időre véget ért, Breuer szép hosszan sorolta a kérdéseit, és bár időnként lehetett hallani, hogy az újságírók elégedetlenkednek, röpke 54 percnek kellett eltelnie, hogy eszkalálódjon a helyzet.

Ekkor ugyanis az utolsóként szót kapó Telex újságírója, Simor Dániel arra volt kíváncsi, hogy hány olyan emberről tudnak Gulyásék a teremben, aki korábban szerződésben állt a Fidesz-frakcióval?

A kérdés előzménye az volt, hogy a telexes újságíró szerette volna megtudni, miért nem kaptak meghívót a fél 6-kor esetékes sajtótájékoztatóra, ahol Orbán Viktor és Hszi Csin-Ping jelenti majd be, hogy a két ország milyen megállapodásokat kötött (egyébként nem Simor volt az első, aki sérelmezte, hogy nem hívták meg erre a kiemelt sajtótájékoztatóra), amire a korábbi beszólások miatt kicsit még mindig sértett Breuer nem túl jól kivehetően valami olyasmit kiabált be, hogy azért, mert „lobbitevékenységet folytatnak”.

Simor ezt fűzte tovább, amikor arra volt kíváncsi, hány olyan újságíró ül a teremben, aki korábban a Fidesz-frakcióval állt szerződésben. Gulyás értetlenkedve közölte, hogy nincs ilyen nyilvántartásuk, Simor viszont folytatta a kérdést: „Breuer Péter korában 20 millió forintért adott tanácsokat a Fidesz-frakciónak.” (Breuer szerződéséről itt írt korábban a Telex.)

Gulyás a szokásos válaszba kezdett bele: „Én azt javaslom, hogy a sajtón belüli vitákat egymással...”, Simor viszont nem hagyta annyiban: „Csakhogy ön szerint mennyire segíti az emberek tájékozódását, hogy olyan emberek kérdeznek a Kormányinfón, akik korábban milliós szerződésekben voltak a kormánypárttal.”

Ekkor viszont Gulyás ledobta az érvelésatombombát:

„Ha itt megnéznénk, hogy ki kinek a fizetési listáján van rajta, akkor nem Breuer Péternek kellene szégyenkeznie.” A Telex újságírója még megpróbálta kipréselni Gulyásból, hogy a megjegyzést pontosan hogy is kell érteni:

Simor: Mire céloz?

Gulyás: Amit mondtam, arra.

Simor: De tudná pontosítani?

Gulyás: Nem akarom pontosítani, mindenki érti.

Vitályos Eszter azonban ezen a ponton lezárta a Kormányinfót.

Kollégánk, Jelinek Anna nem kapott szót.