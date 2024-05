Orbán Viktor gratulált az ex-Twitteren a csádi választásokon győztes diktátornak

Múlt héten tartották a csádi választásokat, a szavazatok 61%-ával Mahamat Idriss Déby Itnót választották elnökké, a második Succes Masra messze lemaradt a szavazatok 18,5%-ával. Utóbbi ugyan magát nevezi győztesnek, már kérelmezte is az Alkotmánybíróságnál, hogy a választás eredményeit semmisítsék meg, de sok esélye nincs.

Csád sokáig sem a magyar, sem a nemzetközi politikában nem töltött be jelentős szerepet, de 2023 ősze óta Magyarországon is jobban figyelünk rá. Ekkor jelentette be a kormány, hogy a Honvédség ott indítja el Magyarország első bilaterális misszióját. Még mindig nem világos, milyen okok indokolhatják, hogy 200 katonát küldjünk Csádba, vagy hogy miért volt (van?) szükség arra, hogy a csádi oszlopok mögött bujkáló Orbán Gáspár legyen a misszió egyik fő szervezője. Bár eredetileg áprilisra tervezték a művelet indítását, a csádi választások eredményéhez kötötték azt, most tehát egy lépéssel közelebb kerülhettünk ahhoz, hogy a Honvédség kontingense tényleg kitelepüljön. Annál inkább, mert az előzetes várakozásoknak megfelelően az a Mahamat Déby győzött, aki a meghívólevelet is küldte a magyar misszióhoz. Orbán Viktor az X-en (korábban Twitter) sietett is gratulálni neki.

Congratulations to President @GmahamatIdi and to the people of Tchad on the recent peaceful elections. This is an important step in the transition process. Hungary will continue to support #Tchad in the vital work of strenghtening security and stability in the Sahel region during…