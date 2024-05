Európa „saját külföldi ügynökének” hívja a Politico Orbán Viktort, aki miatt nem adtak ki közös nyilatkozatot a grúziai helyzetről

„Teljesen szégyenletes, hogy mostanra az Egyesült Államok határozott nyilatkozatot adott ki arról, hogy Grúzia megfelel az uniós csatlakozási kritériumoknak, mi pedig egyetlen szót sem tudunk szólni”

– mondta egy uniós diplomata a Politiconak.

photo_camera Fotó: GIORGI ARJEVANIDZE/AFP

Az EU szeretett volna kiadni egy közös nyilatkozatot, ami elítéli az orosz mintára kialakított grúziai „külföldi ügynökökről” szóló ellentmondásos törvényjavaslatot, de ez nem sikerült.

Ennek oka Orbán Viktor, aki Európa saját „külföldi ügynöke”, írja a Politico. Miután Magyarország megakadályozta az egységes nyilatkozatot, a B terv az volt, hogy a külügyekért és a bővítésért felelős biztosok, Josep Borrell és Várhelyi Olivér adnak ki közleményt, a magyar képviselő azonban nem értett egyet a megfogalmazással.

„Ezt kapjuk azért, mert beengedjük a rókát a tyúkólba” – mondta a lapnak az uniós diplomata, ahogy azt is, hogy „nem tudnak mit mondani Várhelyi biztosról”, de azon dolgoznak, hogy minél hamarabb nyilatkozatot adjanak ki. Miközben Magyarország blokkolja a közös állásfoglalást, más uniós tagállamokból diplomaták mentek ki a tüntetők közé.

A tbiliszi parlament keddi végszavazása előtt 12 uniós tagállam kérte Brüsszelt, hogy tisztázza: a jogszabály veszélyezteti-e Grúzia európai uniós csatlakozási törekvéseit, a tagsági tárgyalások esetleges felfüggesztéséhez vezet-e? A grúz kormánypárt célja az orosz mintára írt törvénnyel egyes vélemények szerint a csatlakozás szabotálása.

A grúz törvényhozás május elsején második olvasatban is elfogadta - verekedés nélkül - az orosz mintára készült „külföldi ügynökökről” szóló ellentmondásos törvényjavaslatot. A Grúz Álom április elején közölte, hogy 13 hónappal azután, hogy a tiltakozások miatt a terv elvetésére kényszerült, újra be fogja nyújtani a törvényt, ami előírná, hogy a külföldről pénzt elfogadó szervezeteknek külföldi ügynökként kell regisztráltatniuk magukat, különben pénzbírsággal kell számolniuk. A javaslat ellen április 15. óta tüntet az ellenzék és a civil szervezetek, de még a válogatott labdarúgók is kifejezték nemtetszésüket.