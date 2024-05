Meghalt a dokumentumfilmes, aki egyszer egy hónapon át mekit evett

53 éves korában elhunyt Morgan Spurlock dokumentumfilmes, aki 2004-ben Oscar-díjra jelölt Super Size Me című filmjében egy hónapig csak a McDonald's kínálatát fogyasztotta, írja a Variety. A film valószínűleg nem tett túl jót az amerikai imázs alakulásának: Morgan pszichés és fizikai tünetekre is panaszkodott, állítólag 25 kilót hízott, depressziós lett és májműködési zavarai alakultak ki.

photo_camera Fotó: RICH POLK/Getty Images via AFP

„Morgan sokat adott művészetével, ötleteivel és nagylelkűségével. Ma a világ egy igazi kreatív zsenit, egy különleges embert veszített el. Nagyon büszke vagyok, hogy együtt dolgozhattam vele” – mondta testvére, Craig Spurlock, aki többször is együtt dolgozott Morgannel.

Morgan 1970-ben született, New York-ban szerzett diplomát filmművészetből. A Super Size Me után sikereket ért el Warrior Poets nevű produkciós cégével, amely közel 70 dokumentumfilmet és sorozatot készített. Filmjeiben tematizálta többek között az Egyesült Államok afganisztáni háborúját, a bevándorlókat, a marketinget, a testmódosítást, az idősek gondozását és a szerencsejátékot is.