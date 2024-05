Musk nem ért egyet a kínai elektromos autókat sújtó amerikai védővámmal

A Tesla vezére, Elon Musk közölte, hogy ellenzi azokat az amerikai védővámokat, melyeket az Egyesült Államok a közelmúltban vezetett be a kínai elektromos autókkal szemben. Musk Párizsban tartózkodik éppen, a BBC beszámolója szerint onnan közölte azt újságírókkal, hogy sem a Tesla, sem ő maga nem kérte a vámszint megemelését. Joe Biden elnök pár héttel ezelőtt közölte, hogy a korábbi szintet megnégyszerezve, száz százalékos védővámot vet ki az ország a kínai gyártású EV-kre.

Musk bejelentése annyiban meglepőnek tűnhet, hogy januárban még arról beszélt, amennyiben nem gördítenek eléjük kereskedelmi akadályokat, a kínai autógyártók el fogják pusztítani versenytársaikat. Ehhez képest Musk most arról beszélt, hogy meglepte a döntés, és a kereskedelem szabadságát, piacot torzító lépések nem helyesek. A Tesla pedig szerinte elég jól teljesít a kínai piacon, ahol nincsenek hasonló vámok, épp ezért ő a vámmentesség híve.

Biden az amerikai munkahelyek védelmére hivatkozva vetette ki a száz százalékos vámot: részletesen írtunk a közelmúltban arról, hogy a világ számos országa vádolja azzal Kínát, hogy úgy akar kilábalni az állami támogatásokkal fűtött túltermelési válságából, hogy a világpiacra nyomott áron öntenek rá elképesztő mennyiségű terméket, súlyos károkat okozva sok ország iparának.

Peking természetesen ellenezte a washingtoni vámemelést, és válaszlépéseket ígértek.

A Tesla különleges státuszban van Kínában, Elon Musk több olyan lehetőséget is kijárt magának, amit más nyugati autógyártó nem nagyon mondhat el, ezekről nemrég hosszabban is írtunk, ugyanakkor a rendkívül gyors ütemben növekvő kínai EV-szektor már a kínai piacon is elkezdte érezhetően visszanyomni a Tesla piaci részesedését, és gyakori vélekedés, hogy Peking azért is engedhette be a Teslát gyártani az országban, hogy ezzel közben a saját gyártóit is helyzetbe hozza.