Utolsó másodperces védéssel jutott BL-döntőbe a Győri ETO női kézilabdacsapata

A Győri Audi ETO KC a női kézilabda Final Four első elődöntőjében 24-23-ra nyert a dán Team Esbjerg ellen, így a magyar csapat vasárnap az aranyéremért játszhat az MVM Dome-ban.

photo_camera Kaja Kamp Nielsen (b) és Anne Tolstrup Petersen (j), a Team Esbjerg, valamint Estelle Nze Minko, a Gyõri Audi ETO KC játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Az ötszörös Bajnokok Ligája győztes Győr kilencedszer, míg a dán bajnok egymás után harmadszor jutott be a budapesti Final Fourba. Igaz, az északiak eddig még nem nyertek meccset, tavaly és tavalyelőtt is negyedikek lettek. Legutóbb a tavalyi bronzmeccsen találkoztak, akkor a Győr nyert 28-27-re.

A BL-rekorder győriek szezonja elég felemásan alakult, a bajnokságban és a Magyar Kupában is csak másodikak lettek a Ferencváros mögött. A kupavereség után márciusban kirúgták a nyáron érkezett dán Ulrik Kirkely vezetőedzőt, helyére a holland női válogatott svéd szövetségi kapitányát, Per Johanssont nevezték ki. Nagy volt a nyomás rajta, legutóbb 2004-ben fordult elő, hogy a csapat nem nyert semmilyen trófeát.

A Bajnokok Ligájában magabiztos volt a Győr, a csoportkörben korán bebiztosították továbbjutást, végül első helyen jutottak a negyeddöntőbe, ahol a címvédő norvég Vipers Kristiansanddal játszottak. Idegenben 7 góllal nyert a magyar csapat, így a hazai visszavágón simán belefért a 2 gólos vereség.

Az elődöntőt a dánok kezdték jobban, a 4. percben már 3-0-ra vezettek, Johanssonnak hamar el kellett használnia az első időkérését. Ana Gros átlövése törte meg a győri gólcsendet, a 2-3 gólos különbség a 10. percig megmaradt, amikor is Nze Minko egyenlített ki emberelőnyben, 5-5.

photo_camera Nora Mörk, a Team Esbjerg és Kari Brattset, a Győri Audi ETO KC játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Ezután összeállt a védekezés, Sandra Toft többször is bravúrosan védett, így két góllal meglépett a Győr, de egy kiállítás után a 18. percben már újra egáll volt, 7-7. Az eredményről a dánok mozdultak el először, Sanna Solberg szélső góljával az Esbjerg kezdhette előnyről az első félidő utolsó 10 percét. Szöllősi-Schatzl Nadine rögtön egyenlített, ráadásul a félidő vége is a győrieknek sikerült jobban, Toft és Nze Minko vezetésével négy góllal vezettek a szünetben, 9-13.

A második játékrész elején is az Esbjerg volt a jobb, hamar 2 gólra csökkentették a hátrányt. Aztán belemelegedett a Győr is, jött Nze Minko, Szöllősi-Schatzl és Toft, és már 5, majd 6 volt közte, a dán edzőnek, Jesper Jensennek időt kellett kérnie, 12-18.

A dánok szépíteni is tudtak Live Rushfeldt Deila, Michala Möller és az addig nem tündöklő világklasszis, Henny Reistad góljainak köszönhetően a 46. percben ismét csak 3 gól volt a különbség, 17-20. A következő percekben ezek történtek: Nora Mörk hetesgóljára Ana Gros válaszolt átlövéssel, Reistad betörésgól, dán védés, Gros kihagyott hetes, Möller belemenés, győri időkérés. Az 50. percben 19-21-es állásnál a mérkőzés teljesen nyitott volt.

photo_camera Sandra Toft a tavalyi Final Fourban. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az Esbjerg elkezdte lehozni a kapusát, Henny Reistad - csak mondani kellett, hogy halvány volt - újabb góljára Kristiansen válaszolt büntetőből. A dánoknak az 57. percben egyenlítésre is volt esélye, de - a több ezer győri szurkoló örömére - Breistöl üres kapura csak a felső lécet találta el félpályáról. Toft sokadik hatalmas védése után 50 másodperccel a vége előtt beállóból Brattset Dale növelte kettőre a különbséget. Sanna Solberg lőtt egy gólt szélről, a Győrnek csak meg kellett volna tartania a labdát. Ryu azonban eladta, meg is indult belőle az Esbjerg, Toft azonban ezt is kifogta - majdnem úgy, mint Kiss Éva 2018-ban -, maradt a 23-24.

A Győr vasárnap 18 órától a francia Metz és a német Bietigheim mérkőzés győztesével játszik az aranyért.