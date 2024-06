„Remélem, nem kell több ilyen szart olvasnom” – mondta a szövetségi kapitány, miután felmérés készült, hogy a németek szeretnének-e több fehér bőrű játékost a válogatottban

A német közszolgálati műsorszolgáltató, az ARD felmérést készített nemrég arról, hogy a németek szeretnének-e több fehér játékost látni a labdarúgó-válogatottban (a válaszadók 21 százaléka mondta azt, hogy igen). Julian Nagelsmann szövetségi kapitány és Joshua Kimmich, a Bayern München válogatott játékosa is kiakadt azon, hogy ilyen rasszista kérdés felmerülhetett egyáltalán.

„Ez rasszizmus. Úgy érzem, fel kell ébrednünk. Sok embernek Európában menekülnie kellett biztonságos országot keresve (…) Remélem, soha többé nem kell ilyen szart olvasnom” – mondta Nagelsmann vasárnap. Kimmichre reagálva, aki előző nap szintén rasszistának nevezte a kérdőívet, azt mondta: „én is pontosan így látom ezt. Ez a kérdés őrültség”.

„Európában vannak emberek, akiknek háború, gazdasági tényezők, környezeti katasztrófák miatt kellett elmenekülniük, olyanok, akiket egyszerűen csak be akarnak fogadni” - folytatta.

„Meg kell kérdeznünk, hogy mit teszünk jelenleg? Nekünk Németországban nagyon-nagyon jól megy, és amikor ilyesmit mondunk, akkor szerintem őrület, hogy mennyire szemet hunyunk, és egyszerűen kizárjuk az ilyen dolgokat„.”

Az ARD azt közölte: azért rendelte meg a felmérést, hogy mérhető adatokkal rendelkezzen, miután egy, a futballról és a sokszínűségről szóló dokumentumfilmjén dolgozó riportert többször is megkérdezték a válogatott összetételéről. Karl Valks, a felmérést megrendelő ARD sportigazgatója úgy fogalmazott, hogy bár a társaság „megdöbbentőnek tartja, hogy az eredmények olyanok, amilyenek, de egyben a mai németországi társadalmi helyzetet is kifejezik”.

A jelenlegi német válogatottban több vegyes származású játékos is szerepel, ilyen a középpályás Ilkay Gündogan, Jamal Musiala, a védő Antonio Rüdiger vagy Aleksandar Pavlovic, illetve a szélső Leroy Sané is. Gündogan jelenleg a német válogatott csapatkapitánya is.

Németország rendezi meg a jövő hétvégén kezdődő Eb-t, és Nagelsmann azt mondta, hogy csapata „mindenkiért játszik majd az országban”. A válogatott épp a magyar, valamint a svájci és skót csapattal került egy csoportba.

A BBC felidézi: az eset alig néhány héttel azután történt, hogy a csapat felszerelését gyártó Adidas kénytelen volt megtiltani a szurkolóknak, hogy 44-es számmal ellátott német futballruhákat vásároljanak, miután azok hasonlítanak a második világháború idején a náci SS-egységek által használt szimbólumra.