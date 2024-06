Vadul telemarketingelnek a fideszesek, hogy összehozzák Orbánnak a mozgósítás-világrekordot

Orbán Viktor a Békemeneten azt ígérte, hogy a jövő héten több millió ajtón kopogtatnak be, felállítják a „mozgósítás világrekordját”. Egy héttel korábban pedig arról nezsélt Hódmezővásárhelyen, hogy most csak a Fidesz törzsszavazót akarják megszólítani: „Ez egy furcsa kampány lesz. (...) A balosokhoz és a középen állókhoz szoktunk leginkább beszélni, próbálunk a lelkükre beszélni. De ez nem ilyen kampány. Nem javaslom önöknek, hogy akár csak egy mondatnyi energiát is erre fordítsanak. (...)”

Ennek megfelelően hétfőre megjelentek a képek arról, ahogy a fideszes képviselők belevetik magukat a kopogtatásba és telemarketingelésbe. Kocsis Máté frakcióvezető például a balatonfüredieknek mondta el, hogy „Csak a béke, csak a Fidesz!”

Bányai Gábor fényképe azt is megmutatja, hogy egy egész csapat dolgozik ilyenkor a választók felcsörgetésén.

photo_camera Nagy Bálint közlekedésért felelős államtitkár is kampányol Fotó: Nagy Bálint/Facebook

photo_camera Hende Csabának Pars Krisztián olimpiai bajnok kalapácsvető segít tárcsázni Fotó: Hende Csaba/Facebook