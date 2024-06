Orbán Viktor levélben írta meg, ki lesz elzavarva vasárnap

A Fideszben ez a mozgósítás hete, ahogy Orbán Viktor a Békemeneten bejelentette, világrekordot kell beállítani, és a képviselői meg is kezdték a telemarketingelést. Emellett a postaládákba is megérkezett a miniszterelnök levele, amiben azzal borzolja a választópolgárok idegrendszerét, hogy a „migránsok beengedéséért és a genderpropagandáért” felelős brüsszeli vezeték most háborúpártiak. „El kell zavarnunk őket, és olyan vezetőket kell választanunk, akik újra békét és jólétet teremtenek” - írta le a politikai programját Orbán Viktor.

Orbán szerint a választáson „nemet kell mondani a Gyurcsány Ferenc vezette diollárbaloldal képviselőire is, akik megszavaztak minden háborúpárti és bevándorlást támogató javaslatot”, ráadásul a jövőben is így tennének, mert „Brüsszel alázatos szolgái”. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP jelöltjeinek „Magyarország az első”.

photo_camera Orbán Viktor levele Fotó: Olvasónk

A KDNP-s Nacsa Lőrinc be is mutatta, hogyan kézbesítik Szombathelyen a miniszterelnök levelét: