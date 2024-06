Orbánt vagy Magyart látnák-e szívesebben miniszterelnökként – kérdezi a cég, ami korábban azt mérte, le kell-e mondania Nováknak

„Mi aggasztja a legjobban önt és a családját Magyarországgal kapcsolatban?” Ez az egyik első kérdés, amire válaszolnia kell azoknak, akik vállalják a már az elején nyolc percesnek meghatározott közvélemény-kutatást, amit jelenleg is végez az Amarone Kft.

Ez a cég, amely 2021-ben azzal hívta az embereket, hogy „támogatná-e az LMBTQ-mellett kiálló Márki-Zay Pétert? Melyik szimpatikusabb önnek, a migránspárti Brüsszel, vagy a határok sérthetetlenségét védő magyar kormány?”

Idén február elején pedig ők voltak azok, akik megmérték, hogy le kell-e mondania Novák Katalinnak. Illetve egészen pontosan akkor az Amarone Call Express nevű divíziója telefonálgatott, a hvg.hu el is jutott azokban a napokban a cég debreceni telefonos központjába.

Most már Amarone Kft-ként mutatkoznak be az operátorok, és azzal kezdik, hogy „önnek vagy a családjának mi a legaggasztóbb kérdés ma Magyarországon?” Erre szabadszavas választ kell adni, de a további kérdésekben már válaszlehetőségeket is adnak.

A beszélgetés, amit hallottunk, már az elején majdnem megszakadt, mert nagyon nehezen értette meg a válaszokat az operátor. „Bocsánat, nagyon nehezen hallom, mert nagyon sokan dolgozunk egy helyen” – mondta a hívott alanynak.

A további kérdésekben felmerült, hogy a hívott fél szimpatikusnak tartja-e Donáth Annát, Dobrev Klárát, Gyurcsány Ferencet, Toroczkai Lászlót, Orbán Viktort és Magyar Pétert, vagy sem.

Annál a kérdésnél, hogy „kit látna szívesebben miniszterelnökként?” már csak két válaszlehetőség volt megadva: Orbán Viktor vagy Magyar Péter. Az is érdekelte őket, hogy az alany mit tart fontosabbnak: a békét és a biztonságot vagy a Fidesz korrupciós ügyeit? Válaszolni kellett arra is, hogy „Ön szerint mi lesz az inflációval?” Itt az emelkedni fog/megáll/mérséklődik lehetőségek közül lehetett választani. Külön érdekelte a kutatókat, hogy a hívottak hova sorolják Magyar Pétert. Következetesen baloldali, inkább baloldali, középen áll, inkább jobboldali, vagy következetesen jobboldali – ezeket lehetett választani.

Az Amarone call centerese érdeklődött azután is, hogy látták-e a közmédián megrendezett vitát. Érdekes volt az a kérdés is, amely így szólt: Mit érez Magyarországgal kapcsolatban? Itt ezek közül lehetett választani: