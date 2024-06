Szemérmetlenül kampányolt gyerekekkel a nagykőrösi fideszes polgármesterjelölt

Nagykőrösön néhány héttel korábban a helyi lap annyira durván szállt bele az ellenzéki polgármesterjelöltbe, hogy az még a területi választási bizottságnak is sok volt, elmarasztalta a lapot. Nagykőrösnél kevés fideszesebb város van, egyéni választókerületet is alig-alig nyer itt az ellenzék, nemhogy polgármesterválasztást. A várost a kisgazdából lett fideszes Czira Szabolcs vezeti 2002 óta. Épp most vonul vissza, utódjának az a Körtvélyesi Attila alpolgármester lett kinézve, aki most beleszaladt egy pofonba.

A polgármesterjelölt a város tűzoltóságának rajzpályázatának nyerteseit díjazta, az erről készült felvételeket kitette a Facebook-oldalára. A panasszal élő Kovács Péter Koppány szerint a szülőkkel nem írattak alá hozzájárulási nyilatkozatot, előzetesen felvilágosítást nem kaptak az eseményről. Képzeljék el a helyzetet: a szülő gyanútlanul beviszi kisgyermekét az oviba, majd a Facebookon meglátja, amint az egyik polgármesterjelölt fotózkodik vele.

Első körben a helyi választási bizottság tagjainak többsége szerint - pedagógusok is vannak köztük - mindez jogszerűen történt. Körtvélyesi ugyanis nem polgármesterjelöltként, hanem az Önkormányzati Tűzoltóság elnökeként fotózkodott a gyerekekkel. Ezt a jogát a bizottság szerint még az sem korlátozhatja, hogy amúgy polgármesterjelöltként indul a választáson.

A területi választási bizottság (TVB) már nem volt ennyire engedékeny. Szerintük a fotózkodás igenis jogsértő volt. A díjátadás ugyanis alkalmas a választói akarat befolyásolására, az ott résztvevő óvodások és iskolások pedig beazonosíthatók.

„A TVB álláspontja szerint a joggyakorlat egységes abban a kérdésben, hogy a gyermekekkel és róluk készült képek kampánycélú felhasználásától tartózkodni kell” – áll a határozatban, ami egy 2019-es győri ítélőtáblai ítéletre hivatkozik, ami arról szól: a gyermek ne válhasson kampányeszközzé.