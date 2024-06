Az olaszok nem tudják elengedni Amanda Knoxot, most rágalmazásért ítélték el újra 3 évre

photo_camera Amanda Knox Fotó: VINCENZO PINTO/AFP

Egy firenzei bíróság szerdán helybenhagyta a világ egyik leghíresebb, ártatlanul elítélt nem-bűnösének 2009-ben hozott ítéletét, ami akkor három év börtönt jelentett rágalmazásért. Az amerikai Amanda Knoxnak csak azért nem kell most börtönbe vonulnia, mert miközben a kétezres évek végén a másik, gyilkossági ügyben hozott ítéletére várt, már leülte ezt a három évet.



Amanda Knox, akinek az életéről játék- és dokumentumfilmek sora készült, azzal lett előbb hírhedt, majd világhírű, hogy 2007-ben, olaszországi cserediákként azzal vádolták meg az olasz hatóságok, hogy olasz barátjával együtt szexre kényszerítette, majd késsel megölte Meredith Kerchert, 21 éves brit lakótársnőjét, aki szintén nyelvet tanulni ment Perugiába.

Annak ellenére, hogy már Knox első elítélése előtt kiderült, hogy Kerchert egy elefántcsontparti bevándorló, Rudy Guede erőszakolta, majd gyilkolta meg, amit az érintett be is ismert, az olasz rendőrség és ügyészség nem akarta elengedni azt a teóriát, hogy a bestiális gyilkossághoz Knoxnak és olasz barátjának is köze volt.

Knoxot - aki 2007 és 11 között 4 évet ült vizsgálati fogságban - 2009-ben első fokon 26 év szabadságvesztésre ítélték, csakúgy, mint barátját, Raffaele Sollecitót. 2011-ben a fellebviteli bíróság felmentette őket, a bíró elrendelte mindkettejük azonnali szabadlábra helyezését. Knox hazament az Egyesült Államokba, ahol folytatta tanulmányait. Újabb két év múlva, 2013-ban azonban az olasz legfelsőbb bíróság megsemmisítette a másodfokú felmentő ítéletet, 2014-ben pedig súlyosította a 2009-es, első ítéletben kiszabott büntetést, Knox 28 év és hat hónapot, Sollecito pedig 25 év börtönt kapott. Rudy Guede ekkor már négy éve, 2010 óta ült börtönben „gyilkosságban való bűnrészesség miatt”, mivel a bíróság ítélete szerint Guede fogta le, Knox és Sollecito pedig több késszúrással megölte Kerchert.

2015-ben, egy évvel a súlyosító ítélet meghozatala után a legfelsőbb bíróság viszont felmentette Knoxot és Sollecitót, a másodfokon hozott ítéletet megsemmisítették, vagyis nem rendeltek el perújrafelvételt.

A mostani, rágalmazási ügy gyökere az, hogy a gyilkosság 2007-es felfedezése után a rendőrségen összevert Knox azt vallotta, hogy a gyilkosságot egy Patrick Lumumba nevű férfi követte el, aki annak a bárnak volt a tulajdonosa, ahol az amerikai diáklány dolgozott. Lumumba két hetet ült zárkában, míg tisztázódott, hogy semmi köze az egészhez.

Knox már akkor is azt állította, hogy kizárólag rendőri brutalitás hatására vallotta ezt. A mostani firenzei tárgyalásán arról beszélt, hogy nagyon sajnálja a dolgot, de a rendőrség vette rá a hamis tanúvallomásra.