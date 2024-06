A BÉKE jelölte legyőzte az Ócsát 2010 óta vezető fideszes polgármestert

A BÉKE (Barátságos Élhető Kisváros Egyesület) jelöltje lett Ócsa polgármestere: Paul Tamás magabiztosan nyert, a szavazatok több mint 50 százalékával.

Ócsán 2010 óta a fideszes Bukodi Károly a polgármester. A mostani választási kampány az Illetékes Elvtársról, azaz Koltai Róbertről maradt emlékezetes. Koltai azzal vádolta meg a polgármestert, hogy kitiltotta őt a településről. Bukodi szerint szó sincs ilyesmiről, a pedagógusnapra szerették volna felkérni a művészt, de végül mégsem őt választották. „Ennek a lekommunikálása egyébként nem a legjobban sikerült, és ebből lett az, hogy a baloldali média ezt már úgy tálalta mindenki elé, hogy én kitiltottam művész urat a városból” – mondta ezt egy videóban, miközben nem a „baloldali média”, hanem maga Koltai mondta ezt, Bukodi pedig az újságírói kérdésekre nem reagált. Koltai végül a helyi református lelkész meghívására felléphetett a településen.

Pénteken írtunk arról, hogy Bukodi a bírósági döntés ellenében is végigvitt egy építkezést, az önkormányzatnak pedig nem is szólt a perről: úgy jelentettek készre egy építkezést, hogy nem is készült el minden az építési tervekről, a képviselők egy része pedig évekig nem tudott arról, hogy gond lenne.