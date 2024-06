Akkorát buktak a fideszes polgármesterjelöltek Keszthelyen és Hévízen, hogy nyilvánosan mennek egymásnak

Hévíz fideszes polgármesterjelöltje a veresége után kiposztolta, hogy a térségük „az elmúlt évtizedek nagy vesztese”. Félig nyíltan és nagyon hevesen kritizálta a helyi kormánypárti politikát.

Az elmúlt évtizedek helyi viszonyait meghatározó, hétvégén szintén meglepő vereséget szenvedő keszthelyi polgármesterjelölt rá is pirított: „Ne szidjuk hasonló pártállású elődünket, mert az ránk is visszaüt.” Sőt: „a térség politikai elvesztéséhez is vezethet.”

Történik mindez olyan helyeken, ahol a Fidesz évtizedek zavartalanul nyeri a választásokat, és listán most is baromi erős.

Valószínűleg nem ezek Nagy Bálint államtitkár és választókerületi felelős legjobb napjai.

A választás éjszakáján meglepetéssel számoltunk be róla, hogy Keszthelyt elbukta a Fidesz, amely 2002 óta nem tudott veszteni itt. De a végleges eredmények elemzése azt mutatja, hogy nem a Fideszből lett elegük a helyieknek, csak a fideszes városvezetésből. Volt 3-4 százalék, aki behúzta ugyan az ikszet a megyei kormánypárti listára, viszont a regnáló polgármesterre, Manninger Jenőre már nem. De a politikába frissen érkező egyetemi professzor, Tóth Gergely magabiztos győzelméhez minden bizonnyal kellettek a megyei listát nem állító Tisza Párt, valamint a megyei listán 13-15 százalékokat szerző Momentum, DK és Mi Hazánk szavazói is.

Nemcsak a keszthelyi polgármester kapott ki nagyon, hanem a képviselőjelöltjei is, akik 8-ból 7 körzetben alulmaradtak a VÁRTAK egyesület jelöltjeivel szemben.

A járás másik városában, Hévízen még brutálisabb volt a vereség és a különbség. A Fidesz megyei listája az országos átlag fölött teljesített, 49 százalékot ért el. Ehhez képest a fideszes Vértesaljai László polgármesterjelölt 38:62 arányban kapott ki civil kihívójától.

A hétfős önkormányzati testületben 1 darab fideszes kaphat majd helyet egy olyan városban, amelyet 2010 óta nagy többséggel a Fidesz irányít.

Az eredmények mindenképpen magyarázatot kívánnak, de hogy a két érintett fideszes jelölt ennek a nyilvánosság előtt veselkedjen neki, az legalább akkora meglepetés, mint maguk a szavazatszámok.

Majdnem pokoli

Vértesaljai László, a hévízi vesztes, akinek miniszterek és államtitkárok sora kampányolt, konkrétan azt a címet adta a bejegyzésének, hogy Purgatórium. Miután korrekt módon gratulált vetélytársának, és megköszönte a listás szavazatokat, elismeri azt is, hogy a döntés egyértelmű: „A hévíziek és keszthelyiek is többek között ítéletet mondtak. Nem véleményt, ilyen arányban ez ítélet. Arról, ami a térségünk városaiban vezetés címén működik hosszú évek óta.”

Sötét képet fest fel a környék állapotáról, és egyértelműen utal a felelősökre:

Kiszámítható fejlődés nincs. ❌

Valódi térségközpont nincs. ❌

Települések közötti együttműködés nincs. ❌

Ifjúsági koncepció nincs. ❌

Karizmatikus, jövőbelátó vezető nincs. ❌

„Térségünk az elmúlt évtizedek nagy vesztese” - írja egy olyan választókerületről, ahol évtizedek óta a Fidesz a domináns erő. „Vesztesnek tartom, hiába élhető ékszerdoboz a lakóhelyünk. Az elmulasztott fejlesztések stagnálásra, a megkésett koncepciók bolyongásra kárhoztatták településeinket a kiegyensúlyozott fejlődés helyett.”

Bejegyzését azzal fejezi be: „A jövőben azért fogok dolgozni, hogy a Nyugat-Balaton Térségének legyen egy valóban keresztény és valóban konzervatív értékrenden alapuló, a múltat elítélő, a jelent értő és a jövőt kiismerő ajánlata a választópolgárok számára.”

Próbáltam megkérdezni tőle, hogy ezzel a 2026-os választásokra jelentkezett-e be, mint ahogy azt több helyi forrásom sejteni véli, de a telefont nem vette fel szerda délután, a keszthelyi Fidesz pedig kedd óta nem válaszol a megkeresésemre.

Reagált viszont hévízi párttársa posztjára maga Manninger Jenő, aki csak két éve keszthelyi polgármester, de réges-régi Fidesz-káder, államtitkár és frakcióvezető-helyettes is volt, mielőtt Keszthelyre tette át székhelyét. Volt a Zala megyei közgyűlés elnöke, illetve 2002 és 2022 között a térség országgyűlési képviselője.

Ebben a posztjában Manninger gyakorlatilag bejelenti a visszavonulását, és kéretlen tanácsokkal és kritikákkal látja el fiatal kollégáját.

Azt írja, hogy Vértesaljai „záró kijelentései alapján érhetnénk úgy is, hogy bejelentkezett a 2026-os országgyűlési választásokra jelöltnek. Én már erről 2022-ben lemondtam, nem érint, épp ezért elfogulatlanul néhány tanács a több évtizedes politikai tapasztalatomból: Vereség után rögtön ne vagdalkozzunk, mert az indulat s elkeseredés rossz tanácsadó!”

photo_camera Manninger Jenő balra, Nagy Bálint jobbra Fotó: Facebook/Manninger Jenő

„A volt vezetőket utólag lejáratni felelősségáthárítás miatt vissza fog ütni, s még a térség politikai elvesztéséhez is vezethet” - aggódik Manninger. De ennél nagyobb probléma, valóságos szentségtörés is történt, amire Manninger nem rest felhívni a figyelmet: „Ne szidjuk hasonló pártállású elődünket, mert az ránk is visszaüt. (...) Az elhibázott beruházások emlegetésével a térség fideszes vezetőit, így köztük Nagy Bálintot is lejáratni szintén nem csapatmunka. És tudatlanság, az ellenzék vádjait elismerni teljes amatőrség és ráadásul igaztalan.”