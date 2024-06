Maryland kormányzója több mint 175 ezer ügyben ad kegyelmet marihuána miatt elítélt embereknek

Maryland kormányzója, Wes Moore a tervek szerint hétfőn aláírja azt a rendeletet, ami akár 175 ezer, marihuána miatt hozott ítéletben is kegyelmet adhat – közölte a kormányzó hivatala, ami az eddigi legnagyobb állami kegyelmi programként jellemzi a mostanit. Maryland az első olyan amerikai állam, ami ilyen intézkedést hoz. A kegyelmek révén a Washington Post szerint kb. 100 ezer ember esetében ejtik a marihuána birtoklásával kapcsolatos, alacsony szintű vádakat.

A rekreációs célú kannabiszt 2023-ban legalizálták Marylandben, miután a választók 2022-ben 67 százalékos szavazati aránnyal elfogadtak egy alkotmánymódosítást. Maryland 2023. január 1-jén dekriminalizálta a kannabisz személyes használatra szánt mennyiségének birtoklását. Eddig 24 állam és a Columbia körzet legalizálta a rekreációs célú kannabiszt.

„Mivel a kannabisz használata és birtoklása már nem illegális az államban, a marylandieknek nem szabad továbbra is akadályokba ütközniük lakhatás, munkavállalás vagy oktatási lehetőségek terén olyan magatartás miatt hozott ítélet alapján, ami már nem illegális” – közölte a kormányzó hivatala.

photo_camera Wes Moore marylandi kormányzó Baltimore-ban 2024. március 28-án Fotó: Tasos Katopodis/Getty Images via AFP

A kormányzó hivatalának összefoglalója szerint több mint 150 ezer, kannabiszbirtoklásért kiszabott ítéletet érint a rendelet, ami több mint 18 ezer, kábítószer-kiegészítők használatáért vagy szándékos birtoklásáért hozott szabálysértési ítéletre is kiterjed. Van, akinek több ügyben is kegyelmet kap, de a kegyelem nem eredményezi senkinek a szabadulását a börtönből. (A kegyelem más, mint a törlés: bár az igazságügyi szervek bejegyzést tesznek a nyilvántartásba, hogy a bűncselekményt kegyelemben részesítették, az továbbra is szerepel a nyilvántartásban, törlésnél viszont a büntetőjogi ítéletet megsemmisítik, és teljesen eltávolítják a nyilvános nyilvántartásból.) (AP)