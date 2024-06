Négy szomszédunk is játszik hétfőn az Eb-n

Köszöntünk minden kedves olvasót az Európa-bajnokság hétfői játéknapjáról szóló tudósításunkban, kezdjük is egy kis visszatekintéssel: vasárnap a C és a D csoportban is lejátszották az első meccseket, Hollandia 2-1-re verte a vártnál jobban játszó Lengyelországot, az Eb-re 24 év után visszatérő Szlovénia pedig a 2021-es meglepetéscsapat Dániával játszott 1-1-es döntetlent.

photo_camera Cristian Eriksen Fotó: DAMIEN MEYER/AFP

A mérkőzésen pályára lépett Cristian Eriksen, akinek három éve, az előző Eb első dán meccsének 43. percében megállt a szíve. A dán középpályás felépült, és most, 1100 nappal később újból a kezdőcsapat tagjaként futhatott ki egy újabb Eb nyitómeccsén. És ahogy az a filmekben lenni szokott, Eriksen a meccs 17. percében be is talált.

Előzetesen a Szerbia-Anglia mérkőzést mondták a játéknap rangadójának, 1-0-ra nyertek az angolok, a színvonal azonban messze volt az ideálistól. Sőt, az elmúlt 44 évben soha nem volt olyan rossz Eb-meccs, mint a vasárnap esti.

