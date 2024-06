Itt a foci-Eb, végre megint lehet migránsokkal ijesztegetni a gyerekeket

2016-ban kezdődött.

„Itt volt az Európa-bajnokság, amikor olyanok is odakapcsoltak a köztévére, akiknek ez mostanában eszébe sem jutott. Vagy azért, mert már látták, hogy mi folyik ott, vagy azért, mert már el is felejtették, hogy pár rongyos tízmilliárd közpénzből több csatorna is készül” - írtuk akkor.

A köztévén a meccsek előtt-közben az egyperces híradóban már akkor is a kormány sikerpropagandája, valamint sorosozás és migránsozás folyt.

Ilyenekkel traktálta az óriáskivetítők előtt szurkoló gyerekeket és felnőtteket az állami média:

„Terrortámadás. Temetőt csinálunk az Eb-ből. Ezt üzente az a férfi, aki hajnalban Párizs mellett halálra késelt egy francia rendőrparancsnokot és annak feleségét. A támadó kapcsolatban állt az Iszlám Állammal.”

„Migránsok késelték meg egymást Szerbiában alig néhány kilométerre a magyar határtól egy benzinkút közelében. Idén már több mint 20 ezer migráns érkezett Magyarországra.”



„Brüsszelt meg kell állítani. Olyan döntéseket kell hozni, amelyek megegyeznek az emberek véleményével. Ezért is van szükség a kvótáról szóló népszavazásra. Ha Soros György javaslata megvalósulna, akkor több milliárd eurót vennének el a magyaroktól.”



Jött 2018, világbajnokság,

és jöttek az egyperces híradók meg a soroshajók, sorosjelentések, sorosügynökök, migránsok, összeesküvés, Brüsszel, felháborító, háború, kvótabűnözés, veszélyes, invázió.

Egy random hírcsokor az egyik napról, akkor Rényi Pál Dániel az összeset kijegyzetelte:

Egy franciaországi szupermarketben egy zavart nő Allah Akbart kiáltott és egy tapétavágóval két vásárlót könnyebben megsebesített.

Kikötött az Aquarius, ami egy Soros-hajó.

Apropó, Rogán szerint Soros hajói üzemszerűen szállítanak migránsokat Európába.

Franciaországban késeltek.

Az ENSZ szerint 7 milliárdos biznisz az embercsempészet a Földközi-tengeren.

Rogán üzeni, Soros hajói továbbra is üzemszerűen szállítanak migránsokat Európába.

Tóth Bertalan az MSZP elnöke.

Van új MÁV-menetrend!

2024, Eb, megállt az idő.

Ugyanazok a képsorok, ugyanazok a mondatok. Az első hír illusztrációja, hogy migránsok másznak át a határkerítésen édes hazánkba, a fideszes politikus pedig közli, hogy Soros és Brüsszel migránsokat akar betelepíteni.

A másik három legfontosabb hír, amelyet minden fociszurkolónak tudnia kell:

Észak-Korea teljes támogatásáról biztosította Moszkvát, a világ aggodalommal figyeli a két atomhatalom tárgyalását.

Már tíz gyanúsítottja van az óbudai korrupciós ügynek, egyikük a baloldali alpolgármester.

Elítélte Karácsony Gergely akcióját a Fővárosi Választási Bizottság.

