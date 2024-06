Befejeződött, de még mindig titkos az öt halálos áldozattal járó lábatlani ralibaleset vizsgálata

Öt ember vesztette életét március végén, amikor egy raliversenyen tiltott helyen álló nézők közé csapódott az egyik versenyző autója.

Korábban megírtuk, hogy a szervezőknek látniuk kellett a rossz helyen álló nézőket, mi több, a baleset előtt percekkel végigment a szakaszon Hoffer Zsolt, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) akkori raliszakág-vezetője, aki mellesleg az Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottságának vezetéstechnikai szakértője, a Terrorelhárítási Központ Képzési Igazgatóságának képzési főosztályvezetője.

Azt is megírtuk, hogy a balesetben részes ifj. Tóth János (nem azonos az ismert, sokszoros bajnok ralissal) tesztversenyzőként vett részt a futamon. A tesztvezető nem mindig gyakorlott pilóta, viszont nagyobb kategóriájú autóval is rajthoz állhat, ha kap engedélyt, és ha van pénze az autóra, aminek bérleti díja egy-egy versenyhétvégére megtett kilométertől függően tízmillió forint is lehet. A szervezők örülnek a tesztvezetőknek, mert emelt nevezési díjat fizetnek, komoly autókkal érkeznek, a pálya kialakítása miatt azonban a gyakorlatlanabbak komoly biztonsági kockázatot jelenthetnek. Kérdéses volt, hogy a Hoffer Zsolt vezette raliszakág mi alapján adta meg az engedélyt az A licencre ifj.Tóthnak.

Problémákat vetett fel a verseny szervezőjének személye is. A 2013-as városlődi halálos versenybaleset után ugyanis egy év felfüggesztett fogházbüntetésre ítélték jogerősen az Arrabona Rally Club elnökét, igaz, a versenyszervezéstől nem volt eltiltva.

Szujó Zoltán, az MNASZ elnöke március végén lapunknak azt mondta, a vizsgálat befejezéséig nem nyilatkozik.

Azóta lemondott Hoffer Zsolt a raliszakág vezetéséről, illetve lemondott a sportbírói bizottság vezetője is. És lezárult az MNASZ vizsgálata is. Az erről szóló dokumentum megtalálható a szövetség honlapján. Ebben azt írják, hogy „a bizottság megállapításait a hatósági eljárás lezárultáig – az eljárás érdekeire való tekintettel – az MNASZ nem hozza nyilvánosságra, azokat kizárólag a vizsgálatban részt vevő hatóságokkal osztja meg”.