Meghalt Shifty Shellshock, a Crazy Town énekese

Negyvenkilenc éves korában meghalt Shifty Shellshock – eredeti nevén Seth Brooks Binzer –, a Crazy Town énekese. Binzerre otthonában találtak rá, az orvosszakértő szerint hétfőn halt meg.

Binzer 1995-ben társalapítója volt a Los Angeles-i rapcore zenekarnak, mellette szólókarrierrel is próbálkozott. Legnépszerűbb számuk, a Butterfly a kétezres évek egyik nagy slágere volt.

Kokainfüggősége miatt többször is volt elvonón, szerepelt a Celebrity Rehab és a Sober House című valóságshowkban is. (Telex via Newsweek)