A jövő nagyvárosa kisebb lesz egy óceánjáró hajónál

A 15 perces város koncepció igazi win-win helyzet: kényelemért cserébe tisztább levegő, biztonságosabb és egészségesebb környezet jár. Már Magyarországon is van rá példa.



Még csak pár napja tart a nyár, és máris elszenvedtük az első nagy hőhullámot. Nyakunkon a klímaváltozás, ez már nem kérdés. Mi pedig alkalmazkodunk, változunk és változtatunk, hogy élhető maradjon a környezetünk és ne kelljen a klimatizált szobában kuksolni napokig, míg el nem vonul a perzselő hőség.

A változásokhoz való alkalmazkodás egyáltalán nem ördögtől való, és a legkevésbé sem megalkuvás. Evolúciósan a túlélést szolgálja, az ember életén belül pedig azt, hogy az adott – és mindig változó – élethelyzetből a lehető legtöbbet és legjobbat tudjuk kihozni. Természetes, hogy egészen mások az igényei egy egyedülálló fiatalnak, mint egy kisgyermekes családnak, egy középkorú házaspárnak kamaszokkal, vagy ahol már kirepültek a gyerekek. Más-más méretű otthonban érzik magukat komfortosan, különböző szolgáltatásokat vesznek igénybe – vagyis folyamatosan alkalmazkodnak a változásokhoz.

photo_camera Fotó: Hlinka Zsolt/hlinka zsolt

Ideális esetben nemcsak az ember alkalmazkodik a körülményekhez, hanem a körülmények, elsősorban a lakókörnyezet is képes alkalmazkodni és kiszolgálni a változó igényeket. Mit is jelent ez a gyakorlatban? Azt, hogy egy lakókörzetenek alkalmazkodnia kell minden korosztály igényéhez, kényelmessé és praktikussá kell tennie a lakók életét, legyen szó a különböző szolgáltatásokról, vagy a közlekedésről.

A 15 perces város koncepcióját Carlos Moreno, francia-kolumbiai tudós dolgozta ki. Lényege, hogy városon belül minél kevesebbet kelljen utazni, negyedóra gyaloglással vagy biciklizéssel, rollerezéssel elérhető legyen minden alapvető városi szolgáltatás, az élelmiszerbolttól az óvodáig, a fodrásztól a moziig. Ez tulajdonképpen egy eszköz, aminek a célja az, hogy az autó helyett az ember álljon a fókuszban, így egyszerre tud a lakókörnyezet ember - és klímabaráttá válni. Tökéletes win-win szituáció: ahelyett, hogy az ember áldozatot hozna egy távoli, nagyobb jó érdekében, maga is csak nyer ezzel az életmóddal.

Ennek a városformának számtalan előnye van, sőt, valójában annyira kényelmes, hogy ennek kellene magától értetődőnek lennie, ahelyett, hogy minden dolgunkért autóba kelljen ülni, lámpáknál és dugókban vesztegelni, majd parkolóhelyért körözni, miközben az autók kipufogógáza tovább pörgeti a klímaváltozást. Mivel ebben a rendszerben nincs is szükség gépkocsira, a parkoló autók, amik jelenleg elfoglalják a közös terek 30 százalékát, átadják a helyüket az embereknek és a növényeknek, és kialakul egy sokkal nyugodtabb, csendesebb, biztonságosabb, tisztább, egészségesebb levegőjű, egyszóval: emberbarát város.

Ehhez persze sok dolog együttállására van szükség, elsősorban, hogy valóban ott legyenek a közelben a szükséges szolgáltatások, vagyis legyen olyan népsűrűség, hogy megérje fenntartani az orvosi rendelőt és a konditermet. Legyen elérhető közösségi közlekedés is, hiszen az azért nem túl valószínű, hogy soha, semmiért sem kell távolabbra kimozdulni. Legalább ugyanennyire fontos a digitalizáció is, ami nemcsak a távmunkát teszi lehetővé sok esetben, de az ügyintézést és a bevásárlást is, anélkül, hogy elhagynánk az otthonunkat.

Az, hogy ez mennyire nem pusztán elmélet, hanem a gyakorlatban is működik, számos példa bizonyítja a világban. Egyelőre persze nem teljes városokra kell gondolni, habár, aki járt már Amszterdamban, bizonyára észrevette, hogy milyen csend van: amikor pirosra vált a lámpa, nem zúgnak fel az autók motorjai, hanem kerékpárosok tömegei taposnak a pedálba. Milánóban, Párizsban vagy Londonban pedig tudatos városfejlesztési döntések eredményeként alakítottak ki olyan városrészeket, ahol a gyalogosoké, bringásoké a főszerep, az autók pedig, saját jól felfogott érdekükben, messziről elkerülik ezeket a részeket, vagy nem is engedik be őket.

De nem is kell ilyen messzire menni a jó példákért. Újbudán, a Galvani híd és a Rákóczi híd között félúton épül a Metrodom River lakópark, egy közvetlen Duna-parti, három hektáros, parkosított telken. A tágas területen 712 okosotthon mellett számos olyan közösségi tér és szolgáltatás is helyet kap, amelyek megfelelnek a 15 perces város koncepciójának, vagyis, hogy a lakók ne az autójukban, utazással töltsék az idejüket, hanem amit csak lehet, helyben el tudjanak intézni, az így felszabadult időben pedig élvezhessék az életet. A Metrodom River 5 ütemének megépülése után a lakóknak lehetősége lesz lakóparkon belül kipihenni a nap fáradalmait. A sportosabbak lemehetnek a fitneszterembe, ahol szauna is van, akik pedig pihenni szeretnének, azok kiülhetnek a napozóteraszra egy jó könyv társaságában, vagy lazíthatnak egyet a játékszobában. A kreativitásnak sincs határa, ugyanis a barkácsszobában mindenki kedvére ügyködhet, alkothat. Akik pedig szeretnének egy jót enni, azok a grillteraszon elkészíthetik a finom fogásokat. Mindennek tetejébe pedig a Duna-parti csónakházból indulva akár egy kenutúrát is tehet, akinek éppen ahhoz támad kedve.

photo_camera Fotó: Hlinka Zsolt/hlinka zsolt

A kisgyermekes családoknak természetesen egészen mások a prioritásai, az ő igényeiket játszóház, családi bölcsőde, önkormányzati óvoda, baba-mama szoba és játszóterek fogják majd kielégíteni a lakóparkban. A közelben futó autóbusz- és villamosvonalaknak köszönhetően az iskolába járás is könnyen megoldható autó nélkül, ami a reggeli és a délutáni, reménytelen csúcsforgalomban egyszerűen ajándék.

Az autókat természetesen nem lehet kizárni egy lakóparkból, amit a Metrodom Riveren úgy oldottak meg, hogy a teljes gépkocsiforgalmat a föld alá vezették le. Ennek köszönhetően a felszínen valóban három hektárnyi, autómentes park terül el, annak minden előnyével: csenddel, tágassággal, tiszta levegővel és biztonsággal. A felszín alatti gépkocsibeállókhoz elektromos töltőállomások is tartoznak, fent pedig BUBI és GreenGo állomás is segíti a közösségi közlekedést.

A lakóparkkal együtt épülő, négyszintes irodaházban, és a sétányról megközelíthető üzlethelyiségekben működő vállalkozások tovább gazdagítják majd az elérhető szolgáltatások körét. Vagyis beindul egy öngerjesztő folyamat: minél inkább rászoknak a lakók arra, hogy helyben intézzék a dolgaikat, annál több vállalkozásnak lesz érdemes a lakóparkban működnie.

A Metrodom Riveren mindenki megtalálja az igényei számára leginkább megfelelő lakást. A jelenleg is futó, rendkívül vonzó akciójuk keretén belül szobánkként 5 millió forint kedvezményt biztosítanak, így akár 20 millió forinttal kedvezőbb áron vásárolhatunk azonnal költözhető okosotthont. Legyen szó első lakásról, befektetésről, nagyobb ingatlanba való költözésről, most igazán megéri a lakóparkban lakást vásárolni. Az akció részleteit keresd a Metrodom weboldalán.

A Metrodom River tehát egy kiváló példa arra, hogy hogyan képes alkalmazkodni egy lakóhely az ott élő emberek szerteágazó igényeihez, ugyanakkor a kor követelményeihez és kihívásaihoz egyaránt.