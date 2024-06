Random magyar felhasználók bankkártyáiról szívott le pénzeket az Apple Pay, visszafizetik a téves terheléseket

photo_camera Apple Paying a gyakorlatban Fotó: JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP

Jelentős volumenben terhelt magyar bankkártyákat az Apple bánkkártya-fizető alkalmazása, az Apple Pay szerda este 6-tól kezdődően néhány órán keresztül.

A Telex szerda este már beszámolt a történtekről: volt, akitől néhány ezer forintot vontak le teljesen váratlanul, de akadt közel 130 ezres levonás is, amit később megpróbáltak megismételni is. Előfordult az is, hogy valakinek a hosszú ideje nem használt, de az Apple-tárcában még ott szunnyadó kártyájáról emeltek le összeget. A jelenség tömeges volt.

A dolog annál is inkább volt rejtélyes, mert a lehívások nem kapcsolódtak egyébként megvalósult kártyás fizetésekhez, egyszerűen csak leszívódtak az összegek. A károsultak többsége vagy letiltotta a kártyáját vagy azonnal limitálta a kártyáról levonható összeg nagyságát.

A Bankszövetség másnap közleményt juttatott el az MTI-hez, amiben azt írják, hogy értesültek a jelenségről kártyatulajdonosoktól, felvették a kapcsolatot a szolgáltatóval, és megtették a szükséges lépéseket.

„...az érintett tranzakciók kizárólag korábbi vagy jelenleg meglévő előfizetésekhez vagy vásárlásokhoz kapcsolódnak, téves technikai ismétlődéssel. Fizikai terminálokon történő vásárlások vagy készpénzfelvételes tranzakciók nem érintettek”

- írták.

Az Apple szerint semmilyen visszaélésre utaló jel nincs, ügyféladatokkal kapcsolatosan nem történt visszaélés, adatok nem kerültek veszélybe.

A bankszövetséget a cég arról tájékoztatta, hogy a technikai probléma miatt tévesen terhelésre került összegek visszatérítése folyamatban van. Az Apple azt is közölte, hogy fogadják a kapcsolódó ügyfélmegkereséseket.