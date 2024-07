Kiakadtak a vasutasok Lázár Jánosra, nyomatékosan kérik, hogy ne törölje el a home office-t

Megdöbbentette a Vasutasok Szakszervezetét Lázár János építési és közlekedési miniszter bejelentése a home office betiltásáról, hiszen egyebek között a MÁV székházból a közelmúltban evakuált vasutasok egy részét is otthoni munkavégzésre osztották be, az új, végleges irodaház elkészültéig nincs elég iroda az elhelyezésükre. A hirtelen meghozott döntés azt a több ezer vasutast is kellemetlenül érinti, aki korábban, még a covid-járvány utáni időszakban home office-ba kényszerült, majd ott is maradhatott – közölte Meleg János.

A Vasutasok Szakszervezete elnöke szerint ugyanis ez a lehetőség egyike volt azoknak a kedvező feltételeknek, amiért sokan nem kerestek másik munkahelyet, lojálisak maradtak a vasúthoz.

Köztudott, drámai a létszámhiány a MÁV-nál, mint ahogy az is ismert, hogy Lázár eddigi intézkedései sem arattak osztatlan sikert a vasutasok körében – a szervezeti intézkedések kuszasága, kiszámíthatatlansága elbizonytalanítja a műszaki értelmiséget és a többi jó szakembert is –, s ez a mostani döntése olaj lehet a tűzre - magyarázza az elnök.

photo_camera Lázár János sajtótájékoztatója az Építési és Közlekedési Minisztériumban 2024. február 29-én. Fotó: Bankó Gábor/444

Meleg János felemlegeti azt a már ismert tényt is, amely szerint az ország legnagyobb állami tulajdonú társasága hosszú hónapok óta tartozik csaknem 600 olyan dolgozójának a munkadíjjal, akikkel szabadidejükben végzett pluszmunkára szerződött. A hosszú ideje halogatott kifizetéshez a VSZ a miniszter segítségét kérte, aki eddig semmit nem tett azért, hogy pont kerüljön e kínos ügy végére. Így a vasúthoz lojális munkavállalók a mai napig nem kapták meg a szerződésbe foglalt munkadíjat. Ezek az intézkedések – vagy éppen elmaradt rendezések – még a MÁV-hoz leghűségesebb emberek kedvét is elvehetik attól, hogy itt dolgozzanak – szögezi le az elnök.

Az elnök szerint nagyot téved Lázár János, ha azt hiszi, hogy az otthon dolgozók visszarendelésével javulhat a vasúti szolgáltatás sokat kritizált minősége, pontosabbak lesznek a vonatok és kevesebb lesz az utaspanasz. Ehelyett ez az intézkedés sok vasutast elgondolkodtat majd, érdemes-e ezek után maradni? Félő, hogy sokan jobb feltételekért és esetleg jobb pénzért máshol folytatják a munkát, s ezzel megindul egy jelentősebb elvándorlás. Akkor viszont nemhogy javul, hanem tovább romlik a vasúti közlekedés már így is nehezen vállalható színvonala - szögezi le Meleg János.

A Vasutasok Szakszervezete nyomatékosan felszólítja a minisztert, vonja vissza ezt a megalapozatlan intézkedést, s hagyja home office-ban azokat, akik így vállaltak munkát, s így végzik tisztességgel a feladatukat a vasútnál.