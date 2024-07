Demokrata politikusok szerint Kamala Harris lenne a legesélyesebb a jelöltségre, ha Biden félreáll

Kamala Harris alelnök lehet a legesélyesebb alternatíva Joe Biden leváltására a demokrata párton belül, írja a Reuters az amerikai elnök kampánycsapatából, a Fehér Házból és a Demokrata Nemzeti Bizottságból érkező belső értesülésekre hivatkozva, a két elnökjelölt katasztrofálisra sikeredett vitája után.

Magyar idő szerint péntek hajnalban zajlott az év első amerikai elnökjelölti vitája a CNN szervezésében, Joe Biden és Donald Trump egy sor kérdésben csaptak össze az abortusztól adópolitikán át a Capitolium ostromáig. Biden egy ponton az Egyesült Államok történelmének legrosszabb elnökének nevezte elődjét, de a vita alighanem az ő kifejezetten halvány, a demokraták számára egyenesen aggasztó teljesítményéről marad emlékezetes.

A lap szerint prominens demokrata politikusok Harris mellett másokat is javasoltak Biden helyére, köztük Gavin Newsom kaliforniai, Gretchen Whitmer michigani és Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzókat, de az Egyesült Államok alelnöke szinte megkerülhetetlennek bizonyul. A demokraták új elnökjelöltjeként Harris átvenné a Biden-kampányból összegyűjtött pénzt, és megörökölné a kampány infrastruktúráját.

Az értesülést hét magas rangú tisztviselő is megerősítette a hírügynökségnek.

photo_camera Kamala Harris Fotó: SVEN HOPPE/dpa Picture-Alliance via AFP

Egy keddi Reuters/Ipsos közvélemény-kutatás szerint a regisztrált szavazók nagyjából egyenlő arányban, 40-40 százalékban támogatnák mind Bident, mind Trumpot. Egy június közepi mérés még marginális, két százalékpontos előnyt állapított meg Trump javára 41-39 arányban. A CBS News/YouGov vasárnap közzétett kutatása szerint a regisztrált demokrata szavazók hetvenkét százaléka gondolja úgy, hogy az elnök nem rendelkezik a tisztség betöltéséhez szükséges mentális és kognitív egészségi állapottal, és minden második ember szerint le kellene mondania.

Egyelőre úgy tűnik, Biden mindennek ellenére marad.

Az amerikai gerontokrácia évek óta téma a közéletben: Biden nyolcvanegy, Trump hetvennyolc éves, a jelenlegi elnökről számos felvétel ismert, amin zavartan viselkedik, elvész a mondataiban. A jelenség miatt aggódó demokraták körében pánikszerű reakciók kísérték Biden teljesítményét a párton belül is, az elnök többször is nehezen találta a szavakat, nem mindig sikerült befejeznie a mondatokat.

Trump ehhez képest jóval határozottabb benyomást kelthetett, bár a vita kezdetétől támadóan lépett fel, és a válaszai jelentős részének nem sok köze volt a valósághoz. A Guardian a vita alatt folyamatosan tényellenőrizte a két elnökjelölt válaszait, és azt találták, hogy Trump még így is sokkal több megtévesztő dolgot mondott, sőt, volt, hogy egyenesen hazudott is. A republikánus jelölt ráadásul igyekezett is kihasználni Biden gyengeségét, például azzal, hogy ő maga hangsúlyozta ki: nem is érti, miről beszél.