Döntött a Biden család: az elnök ne szálljon ki a katasztrofális vita után

Joe Biden családja szerint az elnöknek nem kell törődnie a visszalépését követelő hangokkal, és arra biztatták, hogy folytassa a harcot - írja a BBC. A család bátorításáról először a New York Times számolt be, később a CBS News is megerősítette.

Biden visszalépése azután merült fel, hogy a csütörtöki vitán leszerepelt Donald Trumppal szemben, zagyván és néha összefüggéstelenül beszélt, ami a demokraták körében pánikot okozott.

Az elnöki pár vasárnap találkozott a gyerekeikkel és unokáikkal Camp Davidben, ott beszélték át a továbbiakat.

A találkozóról ellentmondásos hírek érkeztek, egy névtelen kormányzati tisztviselő tagadta, hogy Biden a visszalépéséről egyeztetett volna a családjával.

A közvélemény-kutatásokban viszont nem áll jól: a CBS News/YouGov vasárnap közzétett mérése szerint a regisztrált demokrata szavazók 72 százaléka úgy véli, az elnök nem rendelkezik a tisztség betöltéséhez szükséges mentális és kognitív egészségi állapottal, és minden második ember szerint le kellene mondania.

Kampánycsapata és családja szerint azonban továbbra is ő a Demokrata Párt legnagyobb reménye Trump legyőzésére.