Tovább emelkedik a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben

Az év 26. hetében az ország legtöbb pontján a koronavírus örökítőanyagának emelkedő koncentrációját tapasztalta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a szennyvízben. A települések közül ez a tendencia észlelhető Békéscsabán, Egerben, Győrben, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Szolnokon, Tatabányán, valamint Budapest mindhárom szennyvíztisztító telepének ellátási területén. A többi település mintáit stagnálás jellemzi, csökkenést sehol nem tapasztaltak.

A tájékoztatás szerint a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja Budapest déli részén az "emelkedett", Győr, Tatabánya, Székesfehérvár, Szekszárd, Pécs, Szolnok, Békéscsaba, Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Eger, Salgótarján, valamint Budapest északi és központi telepén a "mérsékelt", máshol az "alacsony" tartományba esik.

Az új covid-variáns terjedéséről beszélt hétvégén Kemenesi Gábor virológus is, aki szerint már Magyarországon is megjelenhetett az új, FLIRT nevű variáns, amelyet még tavaly azonosítottak Amerikában. A terjedést a nyári utazások és a nagyobb sportesemények is felgyorsíthatják, a szakértők attól tartanak, hogy a július végén kezdődő párizsi olimpia lehet majd az egyik gócpont.

A FLIRT-nél inkább légúti fertőzéses tünetek jelentkeznek, mint például láz, fejfájás és orrfolyás.