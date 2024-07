Putyin: Nem lesz tűzszünet, amíg nem kezdődnek el a tárgyalások Ukrajnával

Vlagyimir Putyin újságíróknak Asztanában, a Sanghaji Együttműködési Szervezet találkozóján azt mondta, az Ukrajnával vívott háborúban lehetetlen tűzszünetet elérni, amíg nem kezdődnek meg a tárgyalások, és nem születnek egyértelmű megállapodások Kijevvel – jelentette a TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Az orosz elnök szerint Oroszország azért nem tud beleegyezni a tűzszünetbe, mert nem biztos Ukrajna válaszában. „Nem engedhetjük meg, hogy az ellenség kihasználja a tűzszünetet arra, hogy újrafegyverkezzen, és a kényszermobilizáció segítségével kiegészítse hadseregét” – mondta Putyin, aki szerint a tűzszünet érdekében Ukrajnának „olyan lépéseket kell tennie, amik visszafordíthatatlanok és elfogadhatók Oroszországnak”.

Putyin szerint 2022-ben „volt egy ilyen epizód”, amikor a Kijev közelében állomásozó orosz csapatok „a nyugati partnerek kérésére” beszüntették a harcokat, de Ukrajna részéről nem érkezett válasz. Putyin szerint ezt nyugaton azzal magyarázták, hogy Kijev „nem tudja ellenőrizni minden fegyveres alakulatát, mert állítólag vannak olyanok, amik nem engedelmeskednek a központi hatalomnak”. Emlékeztetett a csapatok Kijev alatti kivonására is, ami után Oroszország „ismét szembe került a megtévesztéssel”. „És ez már többször is megtörtént. Ezért egyszerűen nem lehet most tűzszünetet kötni abban a reményben, hogy a másik fél majd tesz néhány pozitív lépést” – közölte Putyin.

photo_camera Vlagyimir Putyin 2024. július 3-án Asztanában. Fotó: Szergej Gunejev/AFP

Az ukrán elnök és a magyar kormányfő találkozója után Volodimir Zelenszijék nem fogadták kitörő örömmel Orbán Viktor „béketervét”, viszont nem is utasították el kategorikusan, de szerintük fontos lenne mielőbb tető alá hozni a második békecsúcsot. (via Meduza)