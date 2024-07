Az Alkotmánybíróság döntése után újra nem tudni, ki nyerte a főpolgármester-választást

Az Alkotmánybíróság megsemmisítette a Kúria döntését, amely korábban jogerőssé tette a főpolgármester-választás eredményét és Karácsony Gergely győzelmét. A HVG azt írja, így most az sem kizárt, hogy a Kúria új döntése alapján az összes, több mint 700 000 szavazatot újra kell számolni.

Az AB döntésének az a logikája, hogy ha az érvénytelen szavazatok egy része az újraszámolás során érvényesnek bizonyult, akkor az érvényesnek minősítettek között is lehetnek érvénytelenek. Szerintük Vitézy Dávid tisztességes eljáráshoz fűződő joga sérült.

Mindezek alapján újra kérdésessé vált, hogy ki nyerte a főpolgármester-választást.

A Kúria június 26-án hagyta helyben a Nemzeti Választási Bizottság döntését a június 9-i főpolgármester-választás eredményéről, vagyis jogerősen is Karácsony Gergely lett a főpolgármester. Azóta a Kúria honlapjára is felkerült a döntés: eszerint Karácsony és Vitézy fellebbezését az NVB eredménymegállapító határozata ellen együtt vizsgálták, egyikük I. rendű, másikuk II. rendű kérelmező volt, és mindkettőt elutasították.

Vitézy már ekkor is arról posztolt, hogy az alkotmányjogi panasz lehetőségét fenntartja, és szerinte ha Karácsony komolyan gondolta, hogy az új budapesti főpolgármester-választás érdekében minden lehetséges jogi eszközzel élni fog, akkor neki is az AB-hez kellene fordulnia.

Most azt írja, „Karácsony Gergely főpolgármester egy hete »független magyar bíróságként« jellemezte a Kúriát, bízom benne, hogy a mai döntés nyomán következő újabb kúriai eljáráshoz is hasonló higgadtsággal viszonyul majd. Magam részéről biztosan így fogok, és türelemmel várom a Kúria újbóli eljárását és döntését, hiszen a most zajló jogorvoslati folyamat bár hosszadalmas, de a választási eljárásról szóló törvény által megszabott, minden magyar település önkormányzati választására vonatkozó jogorvoslati határidők és keretek között zajlik.”

A június 9-i választáson Karácsony Gergely mindössze 324 szavazattal kapott többet Vitézy Dávidnál, Vitézy azonban megtámadta a Fővárosi Választási Bizottság által közölt végeredményt, és az érvénytelen szavazatok újraszámolását kérte. Álláspontja szerint a két nappal azelőtt a javára visszalépett Szentkirályi Alexandra nem mindenhol volt egyértelműen és világosan áthúzva a szavazólapon, illetve statisztikai adatokkal igyekezte bizonyítani, hogy sok olyan érvénytelennek elszámolt szavazat lehetett, amin valaki behúzta az ikszet Szentkirályira, majd kapcsolt, és leszavazott Vitézyre is. Ez a választási szabályok szerint érvényes Vitézy-szavazat, márpedig, érvelt Vitézy, nem biztos, hogy mindenhol így számolták.

Vitézy a fellebbezését hivatalosan a Fővárosi Választási Bizottság döntése ellen adta be a Nemzeti Választási Bizottságnak (NVB). Az NVB ezt elfogadta, és június 12-én 12:4 arányban úgy döntött, hogy újra kell számolni az érvénytelen szavazatokat.

Másnap, június 13-án kora délután Karácsony kiposztolta, hogy milyen problémákat lát az eljárással, például, hogy az NVB nem a lezárt urnákat kérte be az újraszámláláshoz, hanem kiszedette a kötegelt érvénytelen szavazatokat, így sok kerületben ellenzéki delegált nélkül bontottak urnákat, és küldték be a borítékban az érvénytelen szavazatokat az NVI-hez. Nem sokkal később, délután 4-kor sajtótájékoztatón bejelentette, hogy csak az a jó válasz a kialakult helyzetre, ha megismétlik a főpolgármester-választást, akármi is lesz az eredmény. A bejelentésnek része lehetett némi taktikázás is, aznap ugyanis már elkezdtek olyan, nem megerősített hírek szállingózni, hogy volt olyan kerület, ahol már meg is számolták a szavazatokat, és Vitézy erősen szerepelt az újraszámláláson. Később az NVI ezeket a gerilla-újraszámolásokat álhíreknek minősítette.

A június 14-i egész napos, sajtónyilvános újraszámláláson 112 új érvényes szavazatot találtak Karácsonyra, 395-öt Vitézyre. Ez azt jelentette, hogy az új végeredmény szerint is Karácsony nyert, de immár csak 41 szavazattal a Nemzeti Választási Bizottság döntése szerint.

Ezek után Vitézy és Karácsony is a Kúriánál támadta meg az NVB döntését, Karácsony, ahogy ígérte, az egész fővárosban meg akarta ismételtetni a választást, Vitézy csak a IV. és a VII. kerületben, arra hivatkozva, hogy itt túl vékony vonallal húzták át Szentkirályi nevét, ami megtéveszthette a választókat, szerinte ezt mutatja az érvénytelen szavazatok nagy aránya ebben a két kerületben.