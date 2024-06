Vitézy: 20 kerületből van bizonyítékunk arról, hogy érvénytelennek számoltak el érvényes szavazatot

Vitézy Dávid, az LMP főpolgármester-jelöltje, a választás után arról beszélt, hogy sok rendszerszintű visszásságról kaptak jelzést, ezért a szavazatok újraszámlálását fogják kérni.

A legfőbb kifogásuk az volt, hogy miután a Fidesz-KDNP a legutolsó pillanatban állt be Vitézy mögé, a szavazólapokon át kellett húzni Szentkirályi Alexandra nevét. Csakhogy volt 24 592 érvénytelen szavazat (részben amiatt is, hogy Magyar Péter bejelentette, érvénytelenül fog szavazni a főpolgármester-választáson), a győztes főpolgármester, Karácsony Gergely pedig csak 324 szavazattal nyert, márpedig sokan Vitézy mellett Szentkirályi neve mellé is odaírták az ikszet. Vitézyék érvelése az, hogy szerintük több helyen érvénytelennek számolták ezeket a szavazatokat, pedig ez érvényesnek számít (irreleváns, hogy a visszalépett Szentkirályihoz mit firkált valaki).

Vitézy most sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az eredmények szorossága miatt az újraszámolást elkerülhetetlennek tartja. Azt mondta, az elmúlt 67 órában több ezer bejelentést kaptak, és minden visszásságot feldolgoztak. Vitézy azt mondta, amennyiben egy választáson az érvénytelen szavazatok száma 76-szor annyi, mint a két jelölt közti különbség, akkor újra kell számolni a szavazatokat, mert bárki is a győztes, mindenkinek az az érdeke, hogy a győztes megfelelő legitimációval rendelkezzen.

Vitézy azt mondta, minden jogi eszközzel élni kíván, és ha azután még mindig Karácsony lesz a nyertes, akár csak egyetlen szavazattal, akkor gratulálni fog neki. Azt mondta, ma a fővárosi választási bizottság döntését meg fogják fellebbezni. A szervezés és a lebonyolítás felelőse a főváros volt – mondta.

Vitézy prezentációval készült, amiben a választás adatait részletezte. Felidézte, hogy mindketten több szavazatot kaptak, mint korábban Karácsony vagy Tarlós István. Azzal is elbüszkélkedett, hogy a külső kerületekben nőtt a legjobban a szavazási hajlandóság, ő ugyanis elsősorban az ott lakókhoz szólt.

Vitézy szerint valami nem stimmel a sok érvénytelen szavazat miatt:

Vitézy itt főleg a 4. és a 7. kerületet emelte ki:

Vitézy felelevenítette Magyar Péter nyilatkozatait arról, hogy érvénytelenül szavaz, de látszott, hogy fel sem vette a szavazólapját, és erre buzdította a szavazóit is. Vitézy azt mondja, ott volt a legtöbb érvénytelen szavazat, ahol a Tisza Párt rosszabbul szerepelt.

Vitézy szerint egységes gyakorlatot lett volna illő alkalmazni a visszalépő jelölt nevének kihúzásakor. Szerinte a 4. és a 7. kerületben alig láthatóan húzták át Szentkirályi nevét. Ezt a két példát mutatta:

Vitézy szerint ez statisztikailag szignifikáns, ennek tudják be a különbséget.

Szerinte sok szavazatot, amin Szentkirályit és Vitézyt is beikszelték, érvénytelennek számolhattak, pedig érvényes volt. Azt mondta, egyetlen szavazókörben dolgozó személyt sem szeretne azzal gyanúsítani, hogy ezeket a szavazatokat direkt számolták el érvénytelennek, sőt tisztességesen és szabályszerűen dolgoztak, de szerinte ez egy nyilvánvalóan tetten érhető tévedés volt.

Idézte a szavazatszámlálóknak írt kézikönyvet, ami szerinte félreérthető:

A Fővárosi Választási Iroda 19:02-kor egy iránymutatást adott ki, mivel több jelzés is érkezett, és elmagyarázták, hogy így érvényesnek minősül a leadott szavazat.

Vitézy azt kérdezi, előfordulhatott-e olyan, hogy Szentkirályira és egy másik jelöltre leadott szavazat érvénytelenné lett nyilvánítja. Vitézy válasza az, hogy igen, 20 kerületből, 202 szavazókörből érkezett bizonyító erejű jelzés arról, hogy érvénytelennek nyilvánítottak ilyen szavazatot.

Vitézy arra kéri a Nemzeti Választási Bizottságban ülő pártokat, hogy támogassák az újraszámlálásért folytatott küzdelmét. Azt mondta, Karácsony továbbra sem hívta vissza a választás estéje óta, de őt is arra kéri, hogy támogassa az újraszámlálás elrendelését. Vitézy azt mondta, 15:30-ra ott lesz a Városházán, hogy kezdeményezze az újraszámlálás elrendelését.

Az RTL kérdésére, hogy lehet-e szándékosság abban, hogy bizonyos szavazókörben túl vékonyan húzták át Szentkirályi nevét, Vitézy azt mondta, vannak olyan értesüléseik, hogy bizonyos kerületben szándékosan járhattak el így, de többet nem tud mondani. Arról, hogy több bizonyítékot nyilvánosságra hoznak-e, azt mondta, nem tudja megígérni, de a bizottsággal minden bizonyítékot meg fognak osztani.

Egy másik kérdésre azt mondta, hogy Szentkirályi visszalépését ők is a Facebook-posztból tudták meg. Vitézy azt mondta, furcsának találja, hogy a nemzetközi választási megfigyelők pont ezt a visszásságot nem emelték ki.

Arra a kérdésre, hogy elmennének-e addig, hogy újra szavazzanak a budapestiek, azt mondta, előbb megvárják, hogy a Nemzeti Választási Bizottság hogyan dönt, és továbbra is vár releváns információkat a választással kapcsolatban. A fellebbezési határidő csütörtökön jár le.

A nap korábbi híre még a témában, hogy Keresztes László Lóránt LMP-s parlamenti képviselő egyébként nem érti, hogyan lett Vitézy Dávid a párt főpolgármester-jelöltje.