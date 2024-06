Döntött a Kúria, jogerősen is Karácsony Gergely nyerte a főpolgármester-választást

A Kúria helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság döntését a június 9-i főpolgármester-választás eredményéről, vagyis jogerősen is Karácsony Gergely a főpolgármester.

Ezt Karácsony Gergely posztolta a Facebookra.

A politikus azt írta, "a választási folyamat átláthatatlansága miatt még azt is vállaltam volna, hogy az egész városban ismételjük meg a főpolgármester-választást, immár mentesen minden politikai és jogi manipulációtól. A Kúria jogerős döntése azonban ezt a vitát lezárta.

A főpolgármesterségről természetesen nem mondok le, mondjanak le azok, akik félre akarták vezetni a budapestieket és akik képtelen voltak egy tisztességes újraszámlálást levezényelni."

A június 9-i választáson Karácsony Gergely mindössze 324 szavazattal kapott többet Vitézy Dávidnál, Vitézy azonban megtámadta a Fővárosi Választási Bizottság által közölt végeredményt, és az érvénytelen szavazatok újraszámolását kérte. Álláspontja szerint a két nappal azelőtt a javára visszalépett Szentkirályi Alexandra nem mindenhol volt egyértelműen és világosan áthúzva a szavazólapon, illetve statisztikai adatokkal igyekezte bizonyítani, hogy sok olyan érvénytelennek elszámolt szavazat lehetett, amin valaki behúzta az ikszet Szentkirályira, majd kapcsolt, és leszavazott Vitézyre is. Ez a választási szabályok szerint érvényes Vitézy-szavazat, márpedig, érvelt Vitézy, nem biztos, hogy mindenhol így számolták.

Vitézy a fellebbezését hivatalosan a Fővárosi Választási Bizottság döntése ellen adta be a Nemzeti Választási Bizottságnak (NVB). Az NVB ezt elfogadta, és június 12-én 12:4 arányban úgy döntött, hogy újra kell számolni az érvénytelen szavazatokat.

Másnap, június 13-án kora délután Karácsony kiposztolta, hogy milyen problémákat lát az eljárással, például, hogy az NVB nem a lezárt urnákat kérte be az újraszámláláshoz, hanem kiszedette a kötegelt érvénytelen szavazatokat, így sok kerületben ellenzéki delegált nélkül bontottak urnákat, és küldték be a borítékban az érvénytelen szavazatokat az NVI-hez. Nem sokkal később, délután 4-kor sajtótájékoztatón bejelentette, hogy csak az a jó válasz a kialakult helyzetre, ha megismétlik a főpolgármester-választást, akármi is lesz az eredmény. A bejelentésnek része lehetett némi taktikázás is, aznap ugyanis már elkezdtek olyan, nem megerősített hírek szállingózni, hogy volt olyan kerület, ahol már meg is számolták a szavazatokat, és Vitézy erősen szerepelt az újraszámláláson. Később az NVI ezeket a gerilla-újraszámolásokat álhíreknek minősítette.

A június 14-i egész napos, sajtónyilvános újraszámláláson 112 új érvényes szavazatot találtak Karácsonyra, 395-öt Vitézyre. Ez azt jelentette, hogy az új végeredmény szerint is Karácsony nyert, de immár csak 41 szavazattal a Nemzeti Választási Bizottság döntése szerint.

Ezek után Vitézy és Karácsony is a Kúriánál támadta meg az NVB döntését, Karácsony, ahogy ígérte, az egész fővárosban meg akarta ismételtetni a választást, Vitézy csak a IV. és a VII. kerületben, arra hivatkozva, hogy itt túl vékony vonallal húzták át Szentkirályi nevét, ami megtéveszthette a választókat, szerinte ezt mutatja az érvénytelen szavazatok nagy aránya ebben a két kerületben.

Karácsony fellebbezéséről tehát már ismerjük a Kúria döntését. Vitézyéről egyelőre nem, de ezek szerint az NVB eredménymegállapító döntését Karácsony kérelmére adott válaszként jogerősen jóváhagyta a Kúria.

A Kúria döntése ellen már csak az Alkotmánybíróságnál (AB) lehet fellebbezni, pontosabban alkotmányjogi panaszt beadni. Azt egyelőre nem tudni, hogy bármely szereplő meglépi-e ezt. Ha az AB megsemmisíti a Kúria döntését, akkor a Kúria új eljárást folytat le, és az újbóli döntését kell majd figyelembe venni.

Arról a forgatókönyvről, hogy ha Karácsony Gergely ragaszkodik egy újbóli választáshoz, akkor lemondhat, miután jogerősen győzött, itt írtunk részletesen. Ez tehát nem fog bekövetkezni.