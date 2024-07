Nyugati alkatrészekkel lőttek az oroszok a kijevi gyerekkórházra

Nyugati alkatrészek is voltak a kijevi gyerekkórházba csapódó orosz rakétában - írja a brit Financial Times. A hétfői rakétatámadásban más épületek mellett az Ohmatgyit gyermekkórház épülete is megsérült, emiatt ketten meghaltak és 31-en megsebesültek.

Bár a Kreml - és vele együtt az orosz dezinformációkra nyitott magyar kormánymédia - azt terjeszti, hogy ukrán légvédelmi rakéta volt a tettes, a pusztítás ereje, a becsapódásról készült felvételek és a helyszíni vizsgálatok alapján a szakértők szerint egyértelmű, hogy egy orosz KH-101-es rakéta találta el a kórházat.

photo_camera A bombatalálatot szenvedett kijevi gyermekkórház Fotó: ROMAN PILIPEY/AFP

A KH-101 cirkálórakétákból Oroszország 2022 óta megnyolcszorozta a haditermelését, és a robbanótöltet méretét is növelték. A gyártás felfuttatásához azonban az FT összeállítása szerint egy sor nyugati alkatrészt is felhasználtak.

Egy idén januárban kilőtt orosz KH-101-es darabjainak elemzése után az ukrán katonai szakértők 18 nyugati eredetű komponenst azonosítottak. Voltak köztük a svájci STMicroelectronics által gyártott elemek is, de a többit amerikai chipgyártók, a Texas Instruments, az Analog Devices és az Intel állította elő. Egy teljes KH-101-esben legalább ötven nyugati alkatrész lehet.

A nyugati alkatrészek többségét eredetileg polgári célra állították elő, és egy részük már elavultnak számít. Az oroszok az elemzések szerint Kínán keresztül szerezték be a nyílt platformokon vásárolt alkatrészeket.

A hétfői Kijev elleni orosz rakétatámadásban a kórházon kívül is sok áldozata volt: összesen 33-an haltak meg benne, köztük öt gyerek, 121 ember pedig megsérült.