Eldőlt, Karácsony Gergely marad a főpolgármester

Karácsony Gergely 293 szavazattal kapott többet, mint Vitézy Dávid, közölte a Nemzeti Választási Bizottság péntek délelőtti ülésén, amit a fővárosi főpolgármesteri szavazatok három napon át zajló újraszámlálása után hívtak össze. A szavazatok újraszámlálása után kiderült, hogy Karácsony 371538 , míg Vitézy Dávid 371245 szavazatot kapott. A harmadik helyen a mihazánkos Grundtner András volt, 38984 szavazattal. A helyszínen elhangzott az is, hogy az újraszámolás során ezres nagyságrendben kellett szavazatokat átminősíteni.

A választás végeredményéről szóló határozatot az NVB tagjai egyhangúlag megszavazták.

Ennyire izgalmas választás még nem volt

A június 9-i urnazárás után háromszor izgulhatott nagyon a Karácsony- és a Vitézy stáb: a választás éjszakáján sokáig úgy tűnt, Vitézy Dávid behúzza a főpolgármesteri posztot – köszönhetően annak, hogy Szentkirályi Alexandra, a Fidesz jelöltje az utolsó pillanatban visszalép a javára.

11-éjfél körül kezdett fordulni az eredmény, hogy aztán kb. hajnal négyre kiderüljön, Karácsony Gergely megtarthatja a főpolgármesteri posztot.

photo_camera Karácsony érkezik az eredményváróra Fotó: Kristóf Balázs/444

Kettőjük közt a különbség 324 volt, az érvénytelen szavazatok száma pedig csaknem 24 ezer.

Vitézy Dávid három nappal később bejelentette, kezdeményezi az érvénytelen szavazatok újra számolását, mert több, mint 200 szavazókörből bizonyítékuk van arra, hogy tévesen nyilvánítottak érvénytelennek szavazatokat (mint később kiderült, ez nem minden szavazókörnél bizonyult igaznak), az pedig rendszerszintű szabálytalanságot feltételez, hogy túl vékony vonallal húzták ki két kerületben Szentkirályi Alexandra nevét a szavazólapokon.

Ez a IV. és VII. kerületben fordult elő, ahol Vitézy az egész választás megismétlését is szerette volna elérni, de ezt több körben visszautasította a Nemzeti Választási Bizottság. A IV. kerületi Fidesz napokig nem nyugodott bele az elutasításba, és még mindig választási csalást kiáltott. A helyben vesztes polgármester-jelölt a kerület DK-s vezetésének ármánykodását látta abban, hogy vékonyhegyű tollakat vetettek a választás előtt, hogy azzal húzzák át a szavazólapokon Szentkirályi nevét, ezzel is megtévesztve a választókat.

A visszalépésbe nem csak a választók zavarodhattak bele, hanem a szavazatszámlálók is. Az érvénytelen szavazólapok ellenőrzése után kiderült, 560 szavazatot tévesen minősítettek érvénytelennek a választás éjszakáján.

A lapokat a sajtó jelenlétében forgatták át, így láthattuk, hogy a teljesen egyértelműen érvényes szavazatokat is átminősítették. Volt, amin egy jelöltre húztak be x-et, de olyan is, ahol Szentkirályi mellett behúzták Vitézyt is, ami érvényes voks. Aki szándéka szerint direkt szavazott így, abban a hitben, hogy érvénytelen lesz, pórul járt.

photo_camera Nagy Attila NVI elnök mutat egy érvényessé minősített szavazólapot Fotó: Németh Dániel/444

Az átszámolás során 363 plusz szavazatot kapott Vitézy Dávid, 112-t Karácsony Gergely, és a harmadik versenyben maradt jelöltnek, a Mi Hazánkos Grundtner Andrásnak is találtak 53-at.



A végeredményen mindez mit sem változtatott, Karácsony Gergely maradt a főpolgármester, 41 szavazattal.

Valószínűleg Karácsony és stábja tartott attól, mi sül ki az újraszámolásból, ugyanis jó előre bejelentette, bármi lesz az eredmény, megtámadja a határozatot a Kúrián, és a választás megismétlését kéri. A többi között arról beszélt, Szentkirályi visszalépésével megtévesztették a választókat, az érvénytelen szavazólapok átszállításakor nem volt minden rendben, például a folyamat elején több helyen nem voltak jelen ellenzéki delegáltak, illetve nem volt minden köteg bontásbiztosan lezárva. Ami pedig a manipuláció gyanúját veti fel. Később is több posztjában visszatért arra, ugyan nem gondolja/állítja, hogy választási visszaélés történt, de vajon hogy lehet, hogy épp a fideszes vezette kerületekből került elő a legtöbb hibásan érvénytelennek minősített szavazat.

Az újraszámolás után egyébként Karácsony nyugodtan fordulhatott a Kúriához: miután a testület elfogadta az átminősített szavazatokat, és nem állapított meg eljárási hibát, visszaélést, Karácsony nagyot nem reszkírozott.

A Kúria végül nem is rendelte el a választás megismétlését, amit Karácsony tudomásul vett.

„A Kúria helybenhagyta a Nemzeti Választási Bizottság döntését, amelynek értelmében a következő öt évben is én leszek Budapest főpolgármestere. Természetesen elfogadom a független magyar bíróság döntését” – írta a Facebookon.

Vitézy megjegyezte, ha mindenáron új választást akar, le is mondhat, de ez nyilván nem következett be.

photo_camera Vitézy Dávid és Karácsony Gergely Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Ezt Karácsony azzal zárta rövidre, hogy „a választási folyamat átláthatatlansága miatt még azt is vállaltam volna, hogy az egész városban ismételjük meg a főpolgármester-választást, immár mentesen minden politikai és jogi manipulációtól. A Kúria jogerős döntése azonban ezt a vitát lezárta. A főpolgármesterségről természetesen nem mondok le, mondjanak le azok, akik félre akarták vezetni a budapestieket és akik képtelenek voltak egy tisztességes újraszámlálást levezényelni.



A főpolgármester nem ment tovább az Alkotmánybíróságig, Vitézy Dávid viszont igen, így kellett újraszámolni az érvényes szavazatokat is.

Ott is több száz voksnál tévedtek – Karácsony korábbi érvével szemben például 67, tévesen Vitézyhez számolt szavazatot találtak a XIII. kerületben -, de már az első nap látszott, hogy a végeredmény nem változik.

Karácsony és Vitézy az elmúlt időszakban nagyjából annyiban értett egyet, hogy a másik ámokfutást végez. Gulyás Gergely miniszter mindenesetre felvetette, hogy a választási törvényt módosítják, és ilyen kis különbségnél elrendelik az automatikus újraszámolást. Vitézy szerint egyébként pont a sok átminősített szavazat miatt volt igaza abban, hogy a voksokat újra át kell nézni.

A java még csak most jön

Hogy ez a huzavona, vagy a következő öt év lesz-e a nagyobb ámokfutás, az legkésőbb októberben kiderül.

A Fővárosi Közgyűlésben Karácsony Gergelynek megközelítőleg sincs többsége.

Emlékeztetőül:

A DK-MSZP-P listáján 6 képviselő jutott be,

a Tisza Pártnak és a Fidesznek 10-10,

a Vitézy-féle listának 3 és a Kutya Pártnak is 3 képviselője lesz.

A 33 fős közgyűlésben a többség biztosításához 16 embert kell maga mögé állítania a főpolgármesternek.

Ugyan Karácsony Gergely nem aggódik látványosan, és a Telexnek adott interjúban azzal érvelt, feketeöves kompromisszumkereső, de azért főpolgármesterként elég nehéz időszak vár rá. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester egyenesen attól tart, működésképtelenné válik a főváros.

Magyar Péter a választás éjszakáján megüzente, formális együttműködés nem lesz a győztes főpolgármesterrel, a DK-val való együttműködést pedig kategorikusan kizárta.

A VálaszOnline felvetette, hogy Karácsony könnyebb helyzetbe kerülhet, ha látványosan szakít a közgyűlésben a 3 DK-s képviselővel (ha már a 2026-ra is megkötött közös listának úgysem látják értelmét a pártok).

Hogy ez megtörténik-e, és ha igen, változtat-e Magyar álláspontján, nem tudjuk. A Tisza Pártnak küldtünk erre vonatkozó kérdést kedden, de arra hivatkozva, hogy Magyar épp Kijevbe készül, későbbre ígértek választ.