16 évre ítélték Evan Gershkovich amerikai újságírót Oroszországban

Egy orosz bíróság kémkedés vádjával 16 év börtönbüntetésre ítélte Evan Gershkovichot, a Wall Street Journal tudósítóját, írja a Meduza.

photo_camera Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

A 32 éves, amerikai állampolgárságú Gershkovichot tavaly tartóztatták le Jekatyerinburgban. Eredetileg 18 év börtönbüntetést kértek rá, az ügyészek szerint a CIA megbízásából gyűjtött titkos információkat egy közeli orosz tankgyártóról. Ezt Gershkovich, a munkaadója és az amerikai kormány is tagadja.

Letartóztatása után hosszú cikkben mutattuk be az amerikai újságírót. Szülei mindketten orosz zsidók, akik fiatal felnőttként hagyták el a Szovjetuniót, majd Detroitban találkoztak. New Jersey-ben nevelték fel két gyermeküket. Maine-ben diplomázott, egy étteremben dolgozott mielőtt asszisztensi állást kapott a New York Times-nál. Innen nagy váltással Moszkvába költözött, ahol Moscow Times-nál, egy, a NYT-nál jóval kisebb, de hasonlóan minőségi és elismert, független orosz újságnál dolgozott.

photo_camera Evan Gershkovich, a Wall Street Journal újságírója a moszkvai bíróságon 2023 április 18-án Fotó: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

A Moscow Times-t követően Gershkovich az AFP francia hírügynökség munkatársa lett. Írt Oroszország legfiatalabb katonáiról, akiket a Hitlerjugend-hez hasonlítanak, a hőmérséklet-változásról Szibériában és Navalnij ajtajáról is.

Amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, Gershkovich a fehérorosz-ukrán határra utazott. Ő volt az egyetlen nyugati újságíró, aki látta az első sebesült orosz katona hazaszállítását. A háború ideje alatt azon maréknyi újságírók közé tartozott, akiknek köszönhetően a nyugati világ követhette, mi történik Oroszországban. Tudósított az Ukrajnában elesett orosz katonák temetéséről, Putyin tanácsadóiról és az ukrán támadások áldozatairól is.