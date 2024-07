A karateedző találkozni szeretne a kisfiúval, akit felrúgott

„Mindenkitől bocsánatot szeretnék kérni, egy olyan súlyos cselekedetet hajtottam végre, mely szégyent hozott a sporttársadalomra, éppen ezért eltávolodom ettől a világtól örökre” - mondta az ATV-nek a karateedző, aki egy nyilvánosságra került felvétel szerint erőből felrúgott egy kisfiút.

„Szerencsére az édesanya nyitott arra, hogy a fiútól is bocsánatot kérjek, és hamarosan találkozni fogok velük” - nyilatkozta.

Az esetből óriási botrány lett, a karateszövetség örökre eltiltotta az oktatástól a kisgyereket felrúgó karateedzőt, aki önéletrajza szerint negyven éve foglalkozott kyokushin karatéval, ennek a sportágnak a szövetségi kapitánya is volt. Orbán Viktor és a kulturális minisztérium is sietett elítélni a tettet, miközben A. Tibor egyik korábbi tanítványa előállt azzal, hogy megerőszakolta őt az edző, egy korábbi tanítványa pedig azt mondta, őt is megverte.

A Szolnoki Rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított nyomozást garázdaság vétségének gyanúja miatt, de az ATV-nek nyilatkozó ügyvéd szerint a videón látható jelenet lehet súlyos testi sértés kísérlete, amely minősített esetben 3 éves börtönnel büntetendő. De egyelőre családi nyaraláson van, utána viszont áll a felelősségre vonás elé.

A. Tibor részletesen nem akart nyilatkozni, de azt elmondta még, hogy nagyon félti a családját, és a „gyerekvédők” figyelmébe ajánlja, hogy „van egy gyermek, az pedig az én gyermekem. Ilyen értelemben szeretném – nem kifogásolva a rám mért büntetést, és nem kifogásolva a rám mért népharagot – őket megvédeni azoktól a méltatlan támadásoktól és üzenetektől, amelyeket kapunk.”