Orbán és a kulturális minisztérium is megszólalt a kisgyereket felrúgó karateedzőről

Ez az edző méltatlanná vált munkájára, írta a Kulturális és Innovációs Minisztérium, mikor az RTL Híradó a szolnoki kalandparkban egy 8 éves kisgyermeket felrúgó karateedzőről kérdezte.

Az edzőt korábban Novák Katalin, még család- és ifjúságügyért felelős államtitkár életműdíjjal tüntette ki. A minisztérium elítélte az edzőt, és felszólította, „hogy minden díjról, amit valaha átvett, mondjon le”, és adja vissza azokat.

„Ilyen egész egyszerűen nem fordulhat elő. Világos felelősségi helyzet: aki a tábort működteti, az tartozik felelősséggel a szülő felé” – mondta Orbán Viktor péntek reggeli interjújában. „A kormánynak meg az a dolga, hogy aki nem tud ennek a felelősségnek megfelelni, és itt láthatóan nem tudtak megfelelni, ilyen emberek ne szervezzenek tábort” – mondta Orbán, aki szerint az eset következményekért kiállt.

„Azt hittem, hogy ott csuklok össze, gyomorgörcs, és az összes szőr állt rajtam, mert én erről semmit nem tudtam” – mondta a kisgyerek édesanyja, aki szintén csak az internetre felkerült felvételekből értesült az esetről.

A híradónak nyilatkozó Tuza Péter ügyvéd szerint, ha vádat emelnek az edző ellen, és a bíróság elítéli, akár évekre is börtönbe kerülhet. A férfi súlyos testi sértés kísérlete miatt 3 évig terjedő szabadságvesztést, kiskorú veszélyeztetése miatt pedig 5 évig terjedő szabadságvesztést kaphat Tuza szerint.

A karateedző később lemondott pozícióiról, és írásban bocsánatot is kért az eset miatt, majd mégis törölte az erről szóló posztokat. Azóta a Magyar Karate Szakszövetség is eljárást indított a férfi ellen, és eltiltotta minden oktatási tevékenységtől. A férfi önéletrajza szerint negyven éve foglalkozott kyokushin karatéval, ennek a sportágnak a szövetségi kapitánya is volt.

A Szolnoki Rendőrkapitányság a Telexnek szerdán azt írta, ismeretlen tettes ellen indítottak nyomozást garázdaság vétségének gyanúja miatt.