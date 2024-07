Lvivben agyonlőtték az erőszakos ukránosítás apostolát

Lvivben (magyar nevén Lembergben) halántékon lőtték az utcán Irina Fariont, az ukrán nyelvhasználatnak már a 2022-es invázió előtt is szélsőségesen oroszellenes harcosát. A 60 éves parlamenti exképviselő a kórházba szállítása után meghalt. A hatóságok merényletként kezelik az esetet.

photo_camera Irina Farion

Az eredetileg nyelvész Irina Farion leginkább az ukrán nyelv népszerűsítését célzó, valamint az orosz nyelvhasználat elleni kampányairól volt ismert. 2012-ben a szélsőjobbos Szvoboda párt jelöltjeként beválasztották a kijevi parlamentbe, majd a lvivi regionális tanácsban dolgozott.

2018-ban, a donbaszi szeparatisták elleni háború alatt arra szólított fel, hogy törjék el minden oroszul beszélő állkapcsát, de az orosz invázió után a Mariupolt védő, szélsőjobbos Azov ezred oroszul beszélő harcosai ellen is kikelt. Emiatt még azon a lembergi egyetemen is felléptek ellene, ahol tanított, sőt utcai tüntetéseket is szerveztek megnyilvánulásai miatt az egyébként az ukrán kultúra központjának számító városban.

(Guardian)