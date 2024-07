Miért ne lehetne sokkal több helyen úszni a Dunában Budapesten?

Miközben Párizsban Anne Hidalgo polgármester tart demonstratív úszkálást a Szajnában, hogy szemléltesse, a folyó elég tiszta ahhoz, hogy meg lehessen rendezni benne a hosszútávúszó versenyeket az olimpián, Budapesten nincs semmi baj a Duna vízminőségével. Abban a mostani kánikulában is nyugodtan lehet fürdeni: Budapesten több helyen is kiváló a Duna vízminősége.

Erre viszont most csak két helyen van fővárosban legális lehetőség. A fizetős strandot a Kopaszi-gáton nemrég Tiborcz István vette át, a Római-parton, a Fellini fölött azonban ingyenes az önkormányzat által üzemeltetett szabadstrand. Amióta három éve lett erre dedikált partszakasz vízimentővel, öltözőkkel, zuhanyzási lehetőséggel meg kötéllel elkerített néhány méter széles sávval, ez az egyik legkellemesebb fürdési lehetőség egész Budapesten.

photo_camera Szabadstrand a Római-parton Fotó: Kristóf Balázs/444

Bár a fürdésre kijelölt rész a Rómain elég keskeny és sekély, és jön a füttyszó, ha valaki a kötélbe kapaszkodik, a plázs a mostani kánikulában rendesen megtelik. Miközben a Velencei-tó 30 fokos, a medencés strandokon pedig alig van hely letenni egy törülközőt, a Duna még mindig csak 24 fokos, és teljesen más élmény egy természetes, kavicsos folyóparton üldögélni, mint a kiépített medencéknél.

A római-parti szabadstrandot a megnyitott pesti alsórakpartot és a Szabihíd programjait is szervező Város és Folyó Egyesület kezdeményezte még 2019-ben. A Valyo akkor egy figyelemfelhívő világoskék őrtornyot épített a partra, és bár eleinte csak egyetlen napra lett legál a fürdőzés, a strand most már július 1-től augusztus 20-ig működik. Lehetne hosszabb is a szezon, de így is ez a strand mutatja meg a legjobban, hogy mit vesztett volna a város, ha tényleg megvalósul a Rómaira tervezett mobilgát.

„A klímaváltozás miatt egyre látványosabb, hogy a városainkat át kell alakítani úgy, hogy negyven fokban is lehessen azokat használni”

– mondja Tömör Miklós, a Valyo alapítója a szabadstrandot is kiszolgáló kávézóban a Rómain. Ennek lenne fontos pillére, hogy az emberek visszavegyék a Duna-partot, aminek része az is, hogy egyre több helyen lehessen fürdeni a folyóban.

photo_camera Tömör Miklós, a Valyo alapítója Fotó: Kristóf Balázs/444