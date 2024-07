Változhat a KRESZ, talán még anyád is megtaníthat vezetni a jövőben

Szigorítanák a bevont jogosítvány visszaszerzését, viszont a tervek szerint akár családtagoktól és szimulátorokon is tanulhatnánk vezetést – írja a 24.hu. A cikk szerint az Építési és Közlekedési Minisztériumban, amelynek 2025 márciusáig kell letennie a kormány asztalára a KRESZ megújítására vonatkozó szakmai javaslatait, kedden volt egy háttérbeszélgetés, amelyen konkrét KRESZ-módosítási javaslatokat is közöltek.

Például lehetőséget biztosítanának a „családtagi vezetéshez”. Magyarországon ma bűncselekményt követ el az a szülő, aki a gyerekét még jogosítványszerzés előtt, az oktatás ideje alatt közúton vezetni tanítja. Több európai országban viszont már engedik, hogy családtagok oktassák a vezetni tanulókat. Ezért ahogy a lap is írja, a munkacsoport az európai trendeket is figyelembe véve javasolhatja, hogy önkéntes lehetőségként Magyarországon is vezessék be a kísérővel történő vezetést. Mert „a cél az, hogy az állampolgár minél jobb felkészültséggel kerüljön a vizsgára, és minél alacsonyabb költségen meg tudják szerezni a jogosítványt”. Ezen felül a szimulátorokat is újra beépíthetik az oktatásba.

Szó esett az utánképzés felülvizsgálatáról is, vagyis arról, hogyha valakinek bevonják a jogosítványát vagy összegyűlik a 18 büntetőpontja, akkor részt kell vennie egy képzésen. Vagyis akinek elvették a jogosítványát, be kellene bizonyítania, hogy tudja a KRESZ-t, és tud vezetni, vagyis nem csak az utánképzést kellene végigülnie.