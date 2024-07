„A jól számolt pontjaimmal felvettek volna” – sok diáknál tévesztett a rendszer, óriási fellebbezési hullám jöhet

„Soha nem látott jogorvoslati hullám jön, nagyon sok hallgató adatát hibásan rögzítették” – mondta a 444-nek egy névtelenséget kérő egyetemi vezető szerda délután, amikor az egyetemek már tisztában voltak a ponthatárokkal és a felvettek számával.

A pontokat szerda este 8-kor hirdették ki, de sok diák az utolsó pillanatig idegeskedhetett. A felvi.hu-n ugyanis nyomon tudták követni, mennyi pontot írtak számukra jóvá, és többeknél aggasztó adatok szerepeltek.

Van, aki szinte az utolsó pillanatig azt látta, hogy az intézményi pontokat nem írták számára jóvá, más azt, hogy a rendszer nem a legkedvezőbb módon számolta ki a pontokat. Az idén érettségizőket segítő Facebook-csoportban több ilyen bejegyzés is volt, de többen leírták azt is, hogy hiába hívták az Oktatási Hivatalt (OH) vagy az adott egyetem tanulmányi osztályát, a problémájuk nem oldódott meg. Türelemre kérték/intették őket, mondván, a számok még változhatnak.

A nyugtatgatás ellenére ez sem feltétlen következett be. A zavart az okozhatta, hogy idén változott a pontszámítás módja és a számítógépes rendszer is.