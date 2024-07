Orbán: Ha Magyarország nem válik a tudás földjévé ebben a nagy átrendeződésben, mi nem tudunk nyerni

2014-ben Orbán Viktor Tusnádfürdőn nagy vihart kavart, amikor deklarálta, hogy kinőtte a liberális demokráciát, és inkább illiberális államot épít. Azóta mind belföldön, mind külföldön fokozott figyelemmel hallgatják a magyar miniszterelnök erdélyi világmegfejtéseit, és ezt a főszereplő is jól tudja. Ennek megfelelően igyekszik is mindig gurítani valamit, amivel Nyugaton és Keleten is felkerülhet az újságok címlapjára. Ilyen volt, amikor elsőként sorakozott fel az akkor még vicckategóriába sorolt Donald Trump USA-elnökjelölt mögött, vagy amikor az emberi fajok keveredésének hátrányairól értekezett, amit saját tanácsadója náci beszédnek titulált.

De Orbán Viktor már jóval 2014 előtt is a Tusványos fesztiválon adta elő geopolitikai gondolatait, csak akkor még nem kaptak ezek a szónoklatok kiemelt figyelmet, egy volt mindegyik az évi több Orbán-beszéd közül. De tanulságos most megnézni, hogy Orbán Viktor miről beszélt, mit ígért, mit jósolt 2010-ben – három hónappal azután, hogy kétharmados győzelmet aratott –, és ahhoz képest hova jutott mára.

A miniszterelnök nem arról híres, hogy végtelenül konzekvens volna, de van valami, amiről csaknem másfél évtizede is azt mondta, amit ma, és ami azóta szinte minden évben a fő csapásiránya ezeknek a megfejtéseknek: a Nyugat hanyatlik, a Kelet megállíthatatlanul emelkedik.

Így hangzott ez 2010-ben: